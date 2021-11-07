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Дима Билан показал располневшее лицо после концертов
Шоу-бизнес
Дима Билан показал располневшее лицо после концертов
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 7 ноября. Поп-звезда Дима Билан поделился с поклонниками впечатлениями от короткого домашнего отпуска после концертного тура. Музыкант признался, что не уследил за весом во время выступлений.

Билан вернулся домой после насыщенной концертной программы. Отдых звезды совпал с введением локдауна: по словам артиста, ему потребовалась полная перезагрузка организма, ослабленного бронхитом. Музыкант опубликовал видео в Stories, где признался, что провел выходные в постели, а также часто развлекался домашней кулинарией. Кроме того, Билан показал фанатам располневшее лицо и признался, что не смог удержать под контролем аппетит.

«Я, кстати, поправился на шесть кг после гастролей и съемок. Нападал жор периодически», — поделился артист.

Дима Билан показал располневшее лицо после концертов
Prt Scr instagram.com / @bilanofficial

Несмотря на прибавку в весе, Билан уже взял себя в руки и перешел на диетическое питание. Музыкант признался, что его домашнее счастье — кулинария. Так, артист питается куриным супом и готовит овощи на пару.

Билан столкнулся с проблемами во время одного из концертов в октябре. Артист давал выступление в Тюмени, когда у него сорвался голос. Музыканту пришлось петь с листа из-за осеннего бронхита.

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