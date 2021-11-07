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«Рубин» с разгромным счетом проиграл «Ростову» в 14-м туре РПЛ
Спорт
«Рубин» с разгромным счетом проиграл «Ростову» в 14-м туре РПЛ
Prt Scr matchtv.ru

Ростов-на-Дону, 7 ноября. Футбольный клуб «Ростов» разгромил «Рубин» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 5:1.

Клубу «Ростов» удалось забить пять мячей в ворота противника. Полузащитник Солтмурад Бакаев открыл счет на 37-й минуте матча. Затем Хван Ин-бем совершил передачу к штрафной, Бакаев пробил в угол, однако вратарь Сергей Песьяков не дотянулся и пропустил единственный гол в ворота.

Спустя всего пять минут Хорену Байрамяну удалось отыграться — тот забил в дальний нижний угол ворот «Рубина». «Ростов» окончательно вырвался вперед на 50-й минуте матча благодаря Дмитрию Полозу. Третий гол был забит на 55-й минуте, четвертый мяч оказался в воротах соперников усилиями Али Соу. Финальный гол забил Даниил Глебов.

«Ростов» оказался на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» обосновался на восьмой позиции в списке после разгромного поражения.

Клуб «Зенит» ранее провел матч против «Урала» в рамках РПЛ. Исход игры завершился ничьей.

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рубин ростов рпл
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