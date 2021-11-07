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Саакашвили отказался лечиться после публикации видео, на котором он ест во время голодовки
Политика
Саакашвили отказался лечиться после публикации видео, на котором он ест во время голодовки
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Рустави, 7 ноября. Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался принимать лекарства, проходить тестирование и делать переливания, рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе.

По словам доктора, политик больше не хочет, чтобы ему проводили какие-либо процедуры в тюрьме. Это связано с тем, что минюст Грузии ранее опубликовал видео, на котором Саакашвили во время голодовки принимает пищу.

Личный доктор и юристы бывшего президента Грузии утверждали, что состояние заключенного критическое, поэтому его нужно срочно госпитализировать за пределами тюрьмы. В ответ пенитенциарная служба страны опубликовала ролик, где видно, что Саакашвили получает пищу и пьет натуральные соки. Все это происходит под присмотром нескольких медиков.

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саакашвили грузия голодовка
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