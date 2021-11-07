Немецкая армия потеряла на Кавказе три танка из-за советского тракториста Кондратенко

Москва, 7 ноября. Наступление немецкой танковой армии на нефтепромыслы Грозного и Баку могло иметь совершенно другой исход, если бы не храбрость советских солдат и, в частности, 22-летнего бронебойщика Владимира Кондратенко.

События разворачивались осенью 1942 года. Тогда под бронированный таран танкового корпуса генерал-полковника фон Макензена, состоявшего из 484 танков, попала 37-я армия генерал-майора Петра Козлова с ее 13 бронемашинами. К началу ноября немцы захватили населенный пункт Гизель. Казалось, что дорога на Владикавказ уже открыта, но ожесточенное сопротивление защитников села Майрамадаг подпортило планы захватчиков.

У входа в Суарское ущелье круговую оборону держали остатки двух батальонов моряков-курсантов. В их распоряжении было лишь несколько минометов и 10 орудий. Позднее к ним на помощь пришли дозоры 10-й гвардейской бригады. В одном из них и служил уроженец хутора Пионер Владимир Кондратенко.

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Храбрый советский тракторист переломил ход боев на подступах к Владикавказу. Во время столкновения, развернувшегося 6 ноября, он подбил два немецких танка из противотанкового ружья. Более того, он увел из-под носа у немцев трофейный танк Panzerkampfwagen IV. За свой подвиг Кондратенко был представлен к награждению орденом Отечественной войны I степени.

Ранее американское издание The National Interest включило советский Т-34 в список танков, изменивших историю. В США его назвали «стальным монстром».