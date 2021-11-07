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Ольга Бузова взошла на борт личного самолета в модном пальто
Шоу-бизнес
Ольга Бузова взошла на борт личного самолета в модном пальто
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 7 ноября. Телеведущая Ольга Бузова немного отдохнула в Париже, куда направилась в отпуск из-за отмененных концертов. И вот артистка выбрала новое направление, но какое — звезда раскрывать не стала, пишет Teleprogramma.pro.

Звезда запечатлелась на трапе частного авиалайнера. На ней был моднейший лук. Обращаясь к подписчикам, она задала им не самую легкую загадку.

«Куда лечу?» — спросила телеведущая.

Люди наперебой стали предлагать разные версии.

«В Москву»;

«В Рим»;

«В Санкт-Петербург»;

«К подруге»;

«Милан»;

«Украина»;

«Греция», — писали они.

Но теледива была непреклонна. Она так и не призналась, куда держит путь.

Ольга Бузова взошла на борт личного самолета в модном пальто, обуви и колготках
Pr Scr instagram.com / @buzova86

Стоит отметить, что модный образ, составленный звездой, состоял сразу из трех самых актуальных трендов.

Она была в черных полупрозрачных колготках, двубортном пальто коричневого оттенка и светлой обуви. Тройное попадание.

Не секрет, что девушка хорошо зарабатывает. Недавно она заявила, что Московский художественный академический театр имени Максима Горького задолжал ей полумиллионный гонорар за роль в спектакле «Чудесный грузин».

По словам знаменитости, она будет решать данный вопрос через адвоката. Бузова отметила, что руководство театра не оповестило ее об отмене постановки и не выплатило ей зарплату, равную, по данным журналистов, почти 450 тысячам рублей.

«Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — заявила Ольга Бузова.

Ранее новым гендиректором МХАТ имени Горького Владимиром Кехманом было сделано заявление, в котором говорилось, что причиной отмены спектакля с Бузовой стали именно финансовые проблемы. По словам Кехмана, такое решение было прагматичным и связано исключительно с низкими продажами билетов. Бузова, как он утверждает, была предупреждена о снятии спектакля и он лично с ней об этом говорил.

Об отмене спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой стало известно 31 октября. Его показ планировался во МХАТ 2 ноября.

Ранее Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова взошла на борт личного самолета в модном пальто
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