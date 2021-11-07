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США ищут альтернативные меры для снижения нефтяных цен

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 18:37
Экономика
США ищут альтернативные меры для снижения нефтяных цен
pixabay.com

Вашингтон, 7 ноября. Американские власти изучают альтернативные варианты снижения цен на нефть после того, как страны ОПЕК+ проигнорировали призывы увеличить добычу. Об этом сообщил министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Она уточнила, что в качестве одной из мер США рассматривают товарные интервенции. По словам министра, окончательное решение будет приниматься с учетом прогноза, который должен выйти 9 ноября.

Президент США Джо Байден ранее назвал неприемлемым сценарий, при котором участники ОПЕК+ не наращивают добычу сырья. По данным СМИ, Вашингтон требовал от ОПЕК+ увеличить производство в декабре на 800 тысяч баррелей в сутки. Однако участники соглашения договорились повысить добычу лишь на 400 тысяч баррелей. После этого Минэнерго США сообщило о планах распечатать стратегические нефтяные резервы страны, чтобы стабилизировать рынок.

Аналитик Дмитрий Александров ранее назвал две основные угрозы для мирового рынка нефти. Он рассказал, что после активного роста котировок черного золота начался период коррекции, вызванный рядом внешних и внутренних факторов.

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