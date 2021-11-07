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Tesla может уступить немецким электрокарам к 2025 году
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Tesla может уступить немецким электрокарам к 2025 году
tesla.com  /  Tesla

Москва, 7 ноября. Уже к 2025 году немецкие электромобили группы компаний Volkswagen Group способны обойти по продажам американские Tesla. Об этом рассказал российский экономический специалист telegram-канала Proeconomics.

В третьем квартале 2021 года машины на электротяге немецкого автопроизводителя уже сумели вытеснить с первого места продаж машины компании Илона Маска в Норвегии. Причем последние годы лидерство стабильно доставалось Tesla.

Уже спустя четыре года электрические авто Volkswagen, Skoda и прочих брендов группы фирмы Volkswagen Group смогут вытеснить электрокары Tesla и на ряде других рынков, кроме американского. Тем не менее Tesla еще обладает рядом преимуществ: некоторые свои наиболее ожидаемые модели, такие как доступный электрокар примерно за 25 тысяч долларов, а также пикап Cybertruck.

Капитализация Tesla достигла триллиона долларов по результатам торгов на фондовой бирже Нью-Йорка. Об этом следует из данных холдинга.

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Все новости / Экономика / Tesla может уступить немецким электрокарам к 2025 году
tesla электромобили авторынок
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