Хроники ЧС в Чили: мапуче жгут технику и нападают на полицию

Ситуация на юге Чили продолжает оставаться нестабильной. Двое индейцев погибли на этой неделе в результате столкновений. В качестве реванша мапуче устроили серию ночных поджогов, в результате которых сгорела строительная техника, детский сад и коттедж, принадлежавший депутату.

Несмотря на это Конституционная Конвенция собирается провести в Араукании выездную сессию, а представитель Комиссии по Правам Человека в Южной Америке настаивает, что правительство Чили должно избегать силового воздействия. Подробнее о конфликте — в материале Федерального агентства новостей.

Нападение на полицию

3 ноября в местечке Каньете неизвестные дважды атаковали карабинеров и военных, находившихся там в рамках объявленной президентом чрезвычайной ситуации. В результате перестрелки погибли два человека, еще трое (один из них – подросток) получили ранения.

Первая атака на карабинеров произошла в 14:00. Неизвестные открыли огонь по полицейским машинам, прибывшим на место, где организаторы беспорядков пытались перекрыть шоссе. Карабинеры ответили гранатами со слезоточивым газом. Однако обстрел не прекращался. Прибывшее подкрепление сначало пустило в ход холостые патроны, но покольку атака не ослабевала, перешло на боевые.

Спустя 4 часа в нескольких километрах от этого места обстрелу подверглась патрульная машина военных, которые, открыли ответный огонь. Им удалось задержать двоих нападавших и убедиться, что у боевиков на вооружении автоматическое оружие и крупнокалиберные патроны.

Прес-службы Сената Аргентины /

В настоящее время прокуратура анализирует записи с камер GoPro, которыми были экипированы военные, участники операции. Однако если судить по попавшим в сеть видео, людей в балаклавах во время первой атаки было около 50.

Президент Конституционной Конвенции Элиса Лонкон — этническая мапуче — выразила возмущение гибелью индейцев под Каньете, обвинив правительство в насилии и дискриминации коренных народов. В своем выступлении 4 ноября Лонкон потребовала прекращения режима ЧС на юге Чили и вывода войск.

Мапуче против всех

Все началось с «трагуна» — общего собрания кланов, на котором, по свидетельствам очевидцев, присутствовало около 200 человек. Собрание прошло в местечке Крусе-Пелеко. Его участники осудили введение чрезвычайной ситуации на территории так называемой «Южной Макрозоны» (условное обозначение регионов Араукании, Лос-Лагос и Лос-Риос), и немедленно перешли от слов к делу: начали они со строительства баррикад на шоссе, а для острастки сожгли ближайшую автобусную остановку.

В 14:00 туда прибыли на джипе и «панхарде» карабинеры, и попали под обстрел. В результате этого столкновения и того, что произошло в 18:00 индейские боевики вынуждены были отступить. Сатисфакцию они себе обеспечили на следующий день: сожгли три экскаватора и два грузовика в местечке Виктория. Сгоревшая техника была задействована для строительства моста через реку Каутин.

Прес-службы Сената Аргентины /

За последние три дня случилось еще семь поджогов, в результате которых сгорел дотла детский сад в округе Лаутаро, а также строительная техника и дома в разных точках Макрозоны. Один принадлежал депутату правой партии «Национальное обновление» (RN) Хорхе Ратхебу.

Законность и пропорциональность

Комиссия по Правам Человека выразила беспокойство по поводу событий в чилийской Араукании. «Государства должны максимально ограничить применение силы в процессе поддержания общественного порядка», — заявил представитель Комиссии в Южной Америке Ян Яраб.

Региональный отдел Комиссии напомнил правительству Чили, что использование огнестрельного оружия силами правопорядка оправдано только тогда, когда «существует угроза жизни или тяжелых ранений». И даже если они имеются, силовое воздействие должно осуществляться с учетом принципов «законности, необходимости, пропорциональности, ответственности, осторожности и не-дискриминации». Любые проблемы желательно решать посредством конструктивного диалога.

Прес-службы Сената Аргентины /

Однако, на этой неделе президент Пиньера уже обратился к Конгрессу с просьбой продлить введенное им Чрезвычайное Положение в арауканском регионе еще на 15 дней —начиная с 10 ноября. Министр внутренних дел Чили Родриго Дельгадо тоже считает эту меру необходимой. Особенно если Конституционная Конвенция не откажется от своего намерения провести выездную сессию в провинции Био-Био 22-26 ноября.

Если верить опросам и СМИ, особенной поддержкой депутатов и сенаторов Пиньера в настоящее время не пользуется. Это означает, что они с Дельгадо рискуют остаться в меньшинстве. И дальнейший сценарий развития событий предугадать трудно.

Конституционная Конвенция была создана с целью работы над новой Конституцией Чили взамен той, что была создана в 1980 году в период диктатуры Пиночета и, по мнению многих, морально устарела. Конвенция работает с 4 июля 2021, в ней участвуют 155 человек, представляющих основные политические движения, неправительственные организации и независимые мнения Чили. К моменту проведения референдума 2022 года все необходимые поправки в новую конституцию должны быть внесены.