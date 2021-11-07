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Байдена настиг приступ метеоризма в ходе встречи с герцогиней Корнуолльской
Политика
Байдена настиг приступ метеоризма в ходе встречи с герцогиней Корнуолльской
Global Look Press  /  Carofei

Лондон, 7 ноября. Президент США Джо Байден испортил воздух на саммите по климату в Глазго, сообщает источник издания Mail on Sunday.

Инцидент произошел, когда 78-летний глава Белого дома общался на приеме с супругой британского принца Чарльза герцогиней Корнуолльской.

«Предполагалось, что саммит в Глазго будет стремиться к сокращению выбросов, но когда Байден произвел немного собственного природного газа, это было достаточно слышно, чтобы заставить герцогиню Корнуолльскую покраснеть», — передают журналисты.

Источник издания отметил, что герцогиня очень удивилась, так как звук был громким и долгим, а проигнорировать его было невозможно. Пораженная супруга британского принца не переставала говорить, чтобы не выдать свое смущение.

Ранее Байден оконфузился, заклевав носом прямо под камерами репортеров. Видео опубликовало издание The Telegraph.

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