Иностранных пользователей Twitter напугал плакат с призывом посетить СССР зимой

Москва, 7 ноября. Советский плакат, изображающий мужчину в пальто, шапке и с чемоданом в руках, заинтересовал иностранных пользователей сети Twitter.

Оказалось, что все дело в надписи на плакате, которая призывает посетить Советский Союз зимой. Так, некоторые иностранцы испугались настоящих холодов и написали под постом, что не смогли бы приехать в государство в такой период.

«Замерзнем до смерти», — забеспокоился один из подписчиков.

«Этот совет кажется не очень хорошим», — отметил другой.

Prt Scr vk.com / Советская торговля своими глазами

При этом нашлись и те, кто вдохновился плакатом и идеей организовать подобную поездку уже в современную Россию. Некоторые из них написали, что Сибирь зимой прекрасна, другие рассказали, что очень хотели бы приехать на Рождество в Москву.

Американский блогер Джейкоб ранее поделился рассказом, как возлюбленная научила его готовить соленые огурцы в банках на зиму. Мужчина очень часто на своем дзен-канале пишет о еде.