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Российские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей с 1 января

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 18:23
Экономика
Российские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей с 1 января
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 ноября. Россиянам пенсионного возраста напомнили о назначении новой выплаты в размере 10 тысяч рублей. Ожидается, что деньги начислят в начале следующего года.

Согласно данным Минтруда РФ, пожилым гражданам начислят больше денег благодаря индексации страховых пенсий. Размер доплаты установили на уровне 5,8%, не исключается также и увеличение выплаты. Прибавку смогут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры: это произойдет в связи с ростом прожиточного минимума.

С начала следующего года этот показатель для российских граждан составит 10,2 тысячи рублей в месяц. Если у пенсионера размер ежемесячных выплат ниже этого уровня, то он сможет претендовать на федеральную или региональную социальную доплату, пишет «ФедералПресс».

Пенсионный фонд России (ПФР) ранее напомнил, что россияне смогут получить всю сумму накопительной пенсии. Претендовать на выплату смогут женщины, которые родились в период с 1957 по 1966 год, а также мужчины 1953-1966 годов рождения.

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