Ливийские депутаты поддержали обвинения в превышении полномочий в адрес правительства

Триполи, 7 ноября. Члены Палаты представителей выступили с заявлением в поддержку недавнего обращения Президентского совета, в котором говорится о превышении переходным Правительством национального единства (ПНЕ) своих полномочий.

Восемьдесят депутатов призвали кабмин соблюдать предписание направленного в его адрес письма, указав, что односторонние решения ПНЕ о назначении лиц на важные административные должности сеют нестабильность и ведут к разногласиям в институтах власти. Члены парламента обвинили также правительство в нарушении «дорожной карты» и возложенных на него функций.

80 عضوا بمجلس النواب يُؤيدون، في بيان لهم، ما ورد في كتاب المجلس الرئاسي فيما يتعلق بقيام "حكومة تسيير الأعمال" بتعيين المراكز الإدارية المُهمة، وخلق نوع من عدم الاستقرار الإداري والقانوني للمؤسسات الهيئات والسفارات والمنظمات والقنصليات والشركات العامة، بما يخالف خارطة طريق. pic.twitter.com/UF4PfLK50Q — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) November 7, 2021

«Состояние административной и правовой нестабильности негативно повлияло на работу многих учреждений, органов, посольств, консульств и государственных компаний», —говорится в заявлении депутатов.

Примечательно, что вопрос о назначении глав дипломатических миссий в течение нескольких месяцев усиливает напряженность между полюсами исполнительной власти в стране. Президентский совет обвинил правительство в посягательстве на его полномочия путем односторонних кадровых перестановок и ведения внешнеполитического курса без согласования с ним, как это предусмотрено в итоговых договоренностях ливийского Форума политического диалога.

По мнению экспертов, вчерашнее решение Президентского совета об отстранении от должности министра иностранных дел ПНЕ Наджлы Мангуш еще больше усугубило ситуацию.