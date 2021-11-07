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Ливийские депутаты поддержали обвинения в превышении полномочий в адрес правительства
Весь мир
Ливийские депутаты поддержали обвинения в превышении полномочий в адрес правительства
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 7 ноября. Члены Палаты представителей выступили с заявлением в поддержку недавнего обращения Президентского совета, в котором говорится о превышении переходным Правительством национального единства (ПНЕ) своих полномочий.

Восемьдесят депутатов призвали кабмин соблюдать предписание направленного в его адрес письма, указав, что односторонние решения ПНЕ о назначении лиц на важные административные должности сеют нестабильность и ведут к разногласиям в институтах власти. Члены парламента обвинили также правительство в нарушении «дорожной карты» и возложенных на него функций.

«Состояние административной и правовой нестабильности негативно повлияло на работу многих учреждений, органов, посольств, консульств и государственных компаний», —говорится в заявлении депутатов.

Примечательно, что вопрос о назначении глав дипломатических миссий в течение нескольких месяцев усиливает напряженность между полюсами исполнительной власти в стране. Президентский совет обвинил правительство в посягательстве на его полномочия путем односторонних кадровых перестановок и ведения внешнеполитического курса без согласования с ним, как это предусмотрено в итоговых договоренностях ливийского Форума политического диалога.

По мнению экспертов, вчерашнее решение Президентского совета об отстранении от должности министра иностранных дел ПНЕ Наджлы Мангуш еще больше усугубило ситуацию.

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ливия
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