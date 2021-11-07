Дочь Спартака Мишулина вспомнила стереотипы про актеров низкого роста

Москва, 7 ноября. Актриса Карина Мишулина призналась, что с самого детства переживала из-за невысокого роста. Звезда рассказала о предрассудках, с которыми боялась столкнуться благодаря миниатюрной комплекции.

Мишулина решила пойти по стопам отца и посвятила себя актерской карьере. Дочери Спартака Мишулина не помешали даже комплексы и стереотипы, с которыми сталкиваются актеры невысокого роста. Она призналась в Instagram, что начала переживать из-за собственных перспектив в творчестве, когда столкнулась с одним из распространенных предрассудков.

«Как-то где-то я услышала, что маленький рост — это не самая лучшая перспектива для актрисы. Якобы удел таких девушек — играть до старости детей или разных зверушек, и вырваться из амплуа травести крайне сложно!» — вспомнила артистка.

Мишулина рассказала, как боролась со своим мнимым недостатком. Так, она отдавала предпочтение исключительно каблукам или высокой платформе. Затем актриса начала осваивать профессию в театре и там поняла, что может играть самые разнообразные роли независимо от роста.

В октябре Мишулина почтила память отца в день его рождения. Актриса поделилась фото и призналась, что он без восторга встречал свой праздник.