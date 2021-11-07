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Первая часть углеродно-нейтрального сахалинского СПГ поступила в Японию

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 18:12
Экономика
Первая часть углеродно-нейтрального сахалинского СПГ поступила в Японию
wikimedia.org  /  Hannes Grobe / CC BY 3.0

Москва, 7 ноября. Российский газовоз «Гранд Анива» доставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного-природного газа (СПГ) из Сахалина в японский терминал для местной компании Toho Gas Company Limited. Об этом сообщил Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин-2» по добыче и производству топлива.

Такой СПГ в рамках программы торговли квотами на парниковые выбросы востребован японскими властями для достижения государством углеродной нейтральности к 2050 году. Токио ищет коммерческие решения для компенсации углеродного следа поставляемых энергоресурсов.

«Такое решение позволяет вывести поставки сахалинского газа в Японию на качественно новый уровень», — говорится в пресс-релизе компании.

Sakhalin Energy и дальше планирует получение российских углеродных кредитов с использованием пилотной системы торговли углеродными единицами на Сахалинском полуострове.

Правительство Сахалинской области и «Газпром» договорились о создании инновационного топливного завода. Он позволит сократить цены на горюче-смазочные материалы.

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Все новости / Экономика / Первая часть углеродно-нейтрального сахалинского СПГ поступила в Японию
япония газ спг сахалин-2
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