Первая часть углеродно-нейтрального сахалинского СПГ поступила в Японию

Москва, 7 ноября. Российский газовоз «Гранд Анива» доставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного-природного газа (СПГ) из Сахалина в японский терминал для местной компании Toho Gas Company Limited. Об этом сообщил Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин-2» по добыче и производству топлива.

Такой СПГ в рамках программы торговли квотами на парниковые выбросы востребован японскими властями для достижения государством углеродной нейтральности к 2050 году. Токио ищет коммерческие решения для компенсации углеродного следа поставляемых энергоресурсов.

«Такое решение позволяет вывести поставки сахалинского газа в Японию на качественно новый уровень», — говорится в пресс-релизе компании.

Sakhalin Energy и дальше планирует получение российских углеродных кредитов с использованием пилотной системы торговли углеродными единицами на Сахалинском полуострове.

Правительство Сахалинской области и «Газпром» договорились о создании инновационного топливного завода. Он позволит сократить цены на горюче-смазочные материалы.