Президент промоушена USF Смирнов рассказал, как кулачные бои влияют на агрессию зрителей

В бойцовской индустрии большую популярность завоевали кулачные бои. Это поединки, где участники никак не защищены. Они сражаются голыми кулаками, при этом другие части тела никак не задействуют. Если разбивают костяшки, то бойцы дерутся внутренней стороной ладони. В интервью ФАН президент промоушена USF — крупнейшего соревнования по кулачным боям — Сергей Смирнов не только рассказал, почему кулачные бои пользуются спросом среди спортсменов, но и поставил диагноз аудитории, которая предпочитает эти зрелища.

— Ваши поединки — это реки крови, изуродованные лица. Так почему вы считаете, что кулачные бои — это все-таки спорт, а не жестокое зрелище не для слабонервных, хайп, если хотите?

— Культура проведения кулачных боев уходит корнями глубоко в историю. Кулачный бой считался достойным и популярным спортом во все времена. В Древней Греции бои были в программе Олимпийских игр, на Руси рукопашный бой существовал как древняя традиция испокон веков, как основа множества состязаний. При этом русский кулачный бой никогда не был беспринципной схваткой. Их проведение всегда регулировал свод правил, уставов, основанных на принципах справедливого состязания, исключающих чрезмерную жестокость, основанных на взаимоуважении. Наш промоушен продолжает именно эту историческую традицию. Мы делаем акцент на спортивную составляющую и хотим возрождать культуру кулачных боев. Хайп, по сути, жажда зрелищности. Но вопрос: какой ценой это достигается? Если ценой потери культуры и принципов, то это лишь развращает общество, не несет пользы и развития. И это полностью лежит на ответственности организаторов. Мы со своей стороны стремимся реализовывать свою миссию достойно, в согласии с внутренними принципами.

Фото из личного архива USF /

— У вас высокие гонорары для бойцов. Весной призовой фонд составлял четверть миллиона долларов. Откуда такие деньги, распишите формулу, как получается итоговая сумма?

— Кулачные бои — динамичный вид спорта. Каждый поединок включает три раунда по две минуты. Такой формат очень в духе настоящего времени, когда все происходит быстро, ярко, в динамике, не нужно долго ждать результат. За счет этого очень много людей по всему миру готовы наблюдать эти состязания. Промоушен USF организует как платные прямые трансляции на восьми языках, так и выстраивает многочисленные партнерские трансляции. Приведу конкретные цифры: нашу трансляцию посмотрело 1,2 миллиона зрителей, только англоязычную версию смотрело 300 тысяч. В частности, USF имеет партнерские соглашения с интернет-платформами Mail Group, «ВКонтакте» и «Одноклассники» по спортивным трансляциям. Специфика USF в том, что мы значительно шире YouTube-проекта и стремимся к максимальным охватам. Также мы активно привлекаем партнеров и спонсоров из различных смежных сфер для поддержки и развития наших турниров. Все это помогает организовать очень достойные гонорары бойцам. Мы относимся к бойцам как к главным героям нашего дела, а потому обеспечение высоких гонораров при существующих возможностях — важный принцип нашего промоушена.

Фото из личного архива USF /

— Кулачные бои однозначно ассоциируются с кровью, потом и деньгами! Не кажется ли вам, что такие состязания пробуждают в человеке зверя и провоцируют еще большую агрессию в и так неспокойном обществе?

— Кулачные бои в качестве спортивного состязания не провоцируют агрессию. Вообще, занятие спортом, участие в соревнованиях — это максимально экологичный способ выхода агрессии. Если ты считаешь себя сильным и лучшим — тренируйся, выходи на ринг и прояви себя! Агрессию в обществе провоцируют другие форматы, демонстрирующие бескультурье, взаимные оскорбления, необоснованную жестокость, отсутствие взаимоуважения как норму. Это полная противоположность тому, что делает USF. Помимо турниров, у нас существует и шоу дискуссионного формата. Однако принципы культуры и взаимного уважения мы ставим в основу всех наших проектов.

Фото из личного архива USF /

— Как вы отбираете участников для боев, у какого спортсмена есть шанс попасть к вам?

— У USF открытый прием заявок, все подробности можно узнать на нашем сайте. В просмотре и отборе заявок участвуют три матчмейкера нашего промоушена. Мы отбираем бойцов с обширным профессиональным бэкграундом, имеющих собственные достижения, регалии. Это позволяет создавать поединки, где соперники равны по силам, соответствуют по статусу, титулам, что позволяет им расти профессионально, благодаря участию в нашем турнире.

Фото из личного архива USF /

— Уже сейчас многие эксперты предрекают, что в будущем кулачные бои превзойдут по популярности классический бокс и смешанные единоборства. А как считает вы? И связана ли эта популярность с растущим уровнем агрессии в обществе?

— Как я уже сказал выше, причины роста популярности — в динамичном формате, что соответствует духу времени. Три раунда по две минуты смотреть интереснее большой аудитории, в то время как профессиональные поединки, например, в боксе длятся восемь, десять или 12 раундов по три минуты. В основном для зрителя-обывателя это долго и утомительно. Видимая жестокость кулачных боев объясняется лишь тем, что удары голыми кулаками вызывают больший урон с точки зрения открытых рассечений. Зритель видит кровь, и это провоцирует более острое восприятие. Однако если сравнивать шансы получить серьезную травму, то в том же боксе боец на протяжении 12 раундов может получить более тысячи тяжелых ударов в голову, и это наносит куда более серьезный вред его здоровью. По поводу роста агрессии в обществе, как тоже замечено, USF — это про спорт. Спорт — это состязание, развитие своего тела и духа, это все неотъемлемая часть мужской природы и характера. В спорте важны и духовный рост, честь, принципы. Все лучшие бойцы это демонстрируют на своем примере. Спорт — это не про агрессию, это про саморазвитие и взаимоуважение. Поэтому развитие культуры кулачных боев — это, скорее, про снижение агрессии в обществе, о направлении ее в цивилизованное русло.