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Марокко выступило за разрешение конфликта вокруг Западной Сахары под эгидой ООН
Весь мир
Марокко выступило за разрешение конфликта вокруг Западной Сахары под эгидой ООН
maroc.ma  /  пресс-служба Королевства Марокко

Рабат, 7 ноября. Король Мухаммед VI подтвердил приверженность Марокко политическому урегулированию регионального спора вокруг Западной Сахары под эгидой ООН. Однако, по его мнению, конфликт не является предметом для переговоров.

«Сегодня, как и в прошлом, марокканский характер Сахары никогда не будет стоять на повестке дня какой-либо сделки. На самом деле, если мы вступаем в переговоры, то в основном для достижения мирного урегулирования этого искусственного регионального конфликта. Исходя из этого, мы подтверждаем приверженность Марокко политическому процессу под руководством ООН», — подчеркнул монарх.

Также Мухаммед VI заверил генерального секретаря Антониу Гутерреша, что Рабат поддержит усилия, предпринимаемые международной организацией для скорейшего возобновления политического процесса. Король подчеркнул необходимость соблюдения рамок, упомянутых в резолюциях Совета Безопасности и применяемых на встречах, которые проводят в Женеве под эгидой ООН.

«Подтверждаем приверженность поискам мирного решения, поддержанию прекращения огня и продолжению координации с Миссией ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в строгих пределах возложенных на нее полномочий», — разъяснил монарх.

При этом Мухаммед VI настоял, что в силу истории, законности и широкого признания международным сообществом суверенитет Марокко над пустыней не оспаривается. Однако Фронт ПОЛИСАРИО считает, что королевство оккупировало Западную Сахару.

Повстанцы выступили за независимость региона и образование соответствующей республики. Рабат же согласился только на выделение автономии, что ранее поддержали США.

Марокко выступило за разрешение конфликта вокруг Западной Сахары под эгидой ООН
Федеральное агентство новостей /

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