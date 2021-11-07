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Сирийские военные нашли крупный схрон с боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор
Весь мир
Сирийские военные нашли крупный схрон с боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Дамаск, 7 ноября. В городе Аль-Маядин сирийской провинции Дейр эз-Зор обнаружен крупный тайник, в котором хранилось около тысячи минометных снарядов различных калибров. Схрон нашли военнослужащие правительственных войск во время прочесывания местности для поиска остающихся здесь террористических ячеек, а также обезвреживания взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, арсенал ранее принадлежал террористам «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в РФ организация) и был оставлен боевиками во время операции армии по освобождению провинции. Тайник расположили на свалке в окрестностях Аль-Маядина, накрыв его сверху мусором, грунтом и обломками. Внутри находились упакованные в полиэтилен мины, гранаты и дымовые шашки, в том числе иностранного производства, взрывчатые вещества и заготовки для фугасных снарядов.

Сирийские военные нашли крупный схрон с боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Такие находки для региона не редкость. Правительственные войска регулярно обнаруживают склады и тайники боевиков даже на территориях, которые уже давно находятся под контролем правительства. Их обнаружение затруднено тем, что для схронов боевики зачастую выбирают места, не имеющие особых примет, даже в пустынных районах. Отметка оставляется на карте мобильного телефона, что избавляет от необходимости делать какие-либо обозначения возле тайников.

Весной текущего года в районе Аль-Маядина нашли еще один крупный схрон с оружием, боеприпасами, медикаментами и средствами химзащиты. Множество складов и хранилищ было обнаружено в прошлом году и в провинции Идлиб, когда войска освободили населенный пункт Хан ас-Субль: боевики обустраивали укрытия прямо под жилыми домами, где могли находиться несколько дней подряд. Там был найден крупный тайник с дистанционно управляемыми минами и пояса смертников. По мнению офицеров армии, экстремисты могли планировать совершение теракта, используя этот район в качестве оперативной базы.

А в 2019-м в городе Дума провинции Дамаск российская военная полиция обнаружила карту террористов с помеченными на ней позициями. После тщательного обследования местности там нашли танк с полным боекомплектом, направленный затем на ремонт, — он был оставлен боевиками из-за неисправности силовой установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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