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Сенатор Джабаров призвал Украину исполнять решения «нормандского формата»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 18:08
Политика
Сенатор Джабаров призвал Украину исполнять решения «нормандского формата»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 ноября. За будущее «нормандского формата» ответственен президент Украины Владимир Зеленский, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

Как отметил первый замглавы международного комитета Совфеда, Украина должна исполнять решения саммита «нормандской четверки», иначе у такого формата нет будущего.

«Если Зеленский так и не выполнит решения предыдущего саммита "нормандского формата", можно считать, что будущего для этого формата просто не будет», — цитирует сенатора РИА Новости.

«Нормандский формат» переговоров по Донбассу образовался летом 2014 года, когда лидеры России, Германии, Франции и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации. Последний на данный момент саммит четверки прошел в конце 2019 года в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что продолжение работы «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом. По его словам, стороны никак не могут договориться по следующему саммиту.

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