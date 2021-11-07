Сенатор Джабаров призвал Украину исполнять решения «нормандского формата»

Москва, 7 ноября. За будущее «нормандского формата» ответственен президент Украины Владимир Зеленский, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

Как отметил первый замглавы международного комитета Совфеда, Украина должна исполнять решения саммита «нормандской четверки», иначе у такого формата нет будущего.

«Если Зеленский так и не выполнит решения предыдущего саммита "нормандского формата", можно считать, что будущего для этого формата просто не будет», — цитирует сенатора РИА Новости.

«Нормандский формат» переговоров по Донбассу образовался летом 2014 года, когда лидеры России, Германии, Франции и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации. Последний на данный момент саммит четверки прошел в конце 2019 года в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что продолжение работы «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом. По его словам, стороны никак не могут договориться по следующему саммиту.