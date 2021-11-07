Певец Юлиан считает, что Сергей Соседов видит его объятия в своих эротических снах

Москва, 7 ноября. Российский исполнитель Юлиан резко раскритиковал шоумена Сергея Соседова за неуместные высказывания в его адрес. Скандал между ними разгорелся на шоу «Суперстар».

Телеканал НТВ начал трансляцию нового сезона популярного музыкального шоу. Несмотря на все перемены, в кресле жюри по-прежнему остался известный критик Соседов, который постоянно жалуется на агрессию коллег. В новых выпусках его «атаковал» Юлиан.

Соседов уверяет, что на камеру артист нападает на него, однако вне объективов благодарит за помощь и даже обнимает. Самого Юлиана возмущают такие заявления, он считает, что критик таким образом привлекает к себе внимание. Певец предположил, что объятия могли происходить в откровенных снах его коллеги по шоу.

«Мне странно все это слышать из уст Соседова. Видимо, я лез к нему обниматься в его эротических снах! Наверное, я ему снюсь. Я вообще не очень понимаю, какие замечания, за которые я его якобы благодарил, он имеет в виду. Я никого ни за что не благодарил», — с улыбкой отметил певец в комментарии изданию «Собеседник».

Prt Scr youtube.com / НТВ

Юлиан иронично добавил, что не может считать Соседова музыкальным критиком, поскольку каждая его попытка спеть оборачивается провалом. В рамках шоу «Суперстар» он пожелал ему писать статьи о том, в чем разбирается.

Ранее известный музыкальный критик высказался о возможном воссоединении популярной в 2000-х группы «Тату». По его мнению, это не принесет бывшим солисткам коллектива Лене Катиной и Юлии Волковой никакого успеха.