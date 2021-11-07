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Более 25 тысяч венесуэльцев вернулись на родину с 2018 года
Весь мир
Более 25 тысяч венесуэльцев вернулись на родину с 2018 года
pixabay.com  / 

Каракас, 7 ноября. Более 26 тысяч граждан Венесуэлы отправились обратно в свою страну в рамках «Плана по возвращению на родину», действующего с 2018 года. Об этом сообщает правительство южноамериканского государства.

В конце недели 99 человек прибыли из Эквадора в Венесуэлу чартерным рейсом, организованным властями.

«Это эмоции, которые испытываешь при возвращении домой. Венесуэла приняла 99 соотечественников из Эквадора в результате одного из рейсов «Плана по возвращению на родину». Были реализованы уже 154 полета с почти 27 тысячами человек», — сообщается на официальной странице МИД южноамериканской страны в Twitter.

Государственная программа, созданная в 2018 году, поспособствовала возвращению венесуэльцев из 19 разных стран. Так, только из Эквадора правительство приняло 5, 2 тыс. человека, из Бразилии — 7,2 тыс., а из Перу — 6,5 тыс.

По официальным данным, за границей проживают около 450 тысяч венесуэльских мигрантов, большинство из которых до сих пор не имеют легального статуса. По данным ООН, это число достигает 5,9 млн с учетом венесуэльских мигрантов и беженцев по всему миру, причем 80% находятся в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Президент Николас Мадуро обещал усовершенствовать план, чтобы «все венесуэльцы и венесуэлки, желающие вернуться из Чили, Перу, Эквадора и Колумбии, смогли это сделать».

В начале октября почти 200 граждан прибыли на родину из Чили с помощью государственной программы. В конце сентября около трех тысяч человек приняли участие в акциях протеста против беженцев в городе Икике на севере Чили, в ходе которых произошли столкновения и поджоги временных палаток венесуэльских мигрантов.

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беженцы родина венесуэла
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