Дени Вильнев приступит к работе над второй частью «Дюны» летом 2022 года

Лос-Анджелес, 7 ноября. Известный франко-канадский режиссер Дени Вильнев начнет работу над продолжением нашумевшего блокбастера «Дюна» следующим летом.

Старт съемочного процесса запланирован на 18 июля 2022 года. Вильнев вместе с продюсерами фильма выступили на специальном мероприятии, которое посвящено первой части фильма. Фотографии со встречи появились в Twitter.

The producer of #Dune Part 2 just revealed they will begin filming on July 18, 2022. pic.twitter.com/Ul21wYIvJs — Josh Encinias (@joshencinias) November 7, 2021

«Дюна» является экранизацией одноименного романа американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. В центре сюжета наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе), который вместе с семьей отправляется на планету Арракис. Территории являются самыми опасными во Вселенной и населены гигантскими чудовищами, которые защищают невероятно ценный ресурс — меланж. В этом году создатели выдвинули киноэпопею на престижную кинопремию «Оскар» в 14 номинациях.

Ранее стало известно, что проект Вильнева собрал в международном прокате более 300 миллионов долларов при бюджете в 165 млн долларов. При этом только российские зрители принесли в копилку «Дюны» более 1,5 миллиарда рублей (21 млн долларов).