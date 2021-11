Дени Вильнев приступит к работе над второй частью «Дюны» летом 2022 года

Лос-Анджелес, 7 ноября. Известный франко-канадский режиссер Дени Вильнев начнет работу над продолжением нашумевшего блокбастера «Дюна» следующим летом.

Старт съемочного процесса запланирован на 18 июля 2022 года. Вильнев вместе с продюсерами фильма выступили на специальном мероприятии, которое посвящено первой части фильма. Фотографии со встречи появились в Twitter.

The producer of #Dune Part 2 just revealed they will begin filming on July 18, 2022. pic.twitter.com/Ul21wYIvJs