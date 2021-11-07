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Дени Вильнев приступит к работе над второй частью «Дюны» летом 2022 года
Общество
Дени Вильнев приступит к работе над второй частью «Дюны» летом 2022 года
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 7 ноября. Известный франко-канадский режиссер Дени Вильнев начнет работу над продолжением нашумевшего блокбастера «Дюна» следующим летом.

Старт съемочного процесса запланирован на 18 июля 2022 года. Вильнев вместе с продюсерами фильма выступили на специальном мероприятии, которое посвящено первой части фильма. Фотографии со встречи появились в Twitter.

«Дюна» является экранизацией одноименного романа американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. В центре сюжета наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе), который вместе с семьей отправляется на планету Арракис. Территории являются самыми опасными во Вселенной и населены гигантскими чудовищами, которые защищают невероятно ценный ресурс — меланж. В этом году создатели выдвинули киноэпопею на престижную кинопремию «Оскар» в 14 номинациях.

Ранее стало известно, что проект Вильнева собрал в международном прокате более 300 миллионов долларов при бюджете в 165 млн долларов. При этом только российские зрители принесли в копилку «Дюны» более 1,5 миллиарда рублей (21 млн долларов).

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кино дюна вильнев
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