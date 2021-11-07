Киркоров показал счастливых детей на отдыхе в Абу-Даби

Абу-Даби, 7 ноября. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров провел незабываемый отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. На отдых популярный артист отправился вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином.

Для совместного отпуска семья выбрала популярный курорт в Абу-Даби. Музыкант подчеркнул, что во время каникул они смогли насытиться эмоциями и посетить огромное количество великолепных мест города.

«Классный отдых — это эмоции! Мы с детьми наполнились впечатлениями, солнцем», — написал Киркоров в Instagram.

Король эстрады отметил, что, вернувшись в Москву, его наследники начали скучать по развлечениям и шикарному пляжу, который был в их распоряжении. В качестве подтверждения веселого отдыха шоумен опубликовал череду снимков, на которых его дети резвятся в воде или позируют среди достопримечательностей Абу-Даби.

Prt Scr instagram.com / @fkirkorov

Поклонники отметили, что буквально зарядились позитивом, глядя на Киркорова и его детей. Многие подчеркнули, что наследники певца очень быстро повзрослели.

«Детки так выросли. И очень на вас похожи»; «Сколько счастья в их глазах. Красивые дети — счастливый отец»; «Круто! Радует видеть таких счастливых и совсем уже повзрослевших малышей», — отметили пользователи соцсети.

Ранее известный певец рассказал об охране, которая следит за безопасностью его дочери. Киркоров отметил, что принял такое решение вслед за своей бывшей женой, примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.