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Активисты обратились в суд после рассказов экс-главы разведки Турции о массовых пытках
Весь мир
Активисты обратились в суд после рассказов экс-главы разведки Турции о массовых пытках
Ptr Scr youtube.com  /  TGRT Haber TV

Анкара, 7 ноября. Фонд прав человека Турции (TİHV) направил в суд жалобу на бывшего руководителя Национальной разведывательной организации (MİT) Мехмета Эймюра, который признался в применении пыток во время допросов.

Экс-чиновник в интервью новостному сайту T24 рассказал, что с 1970-х по 1990-е годы он и другие сотрудники разведки использовали различные методы истязаний в отношении задержанных.

В письменном заявлении TİHV говорится, что активисты обратились в суд с требованием начать расследование в отношении Эймюра и других лиц, ответственных за пытки. Правозащитный фонд охарактеризовал недавние замечания экс-главы MİT как открытое признание и свидетельство серьезных нарушений прав человека, которые имели место в республике.

Правозащитники подчеркнули, что запрет пыток является универсальным, высшим и главенствующим правовым принципом, в связи с чем ни при каких обстоятельствах истязания не должны применяться.

«Заявления Мехмета Эймюра открывают глубокие раны в общественном сознании и непоправимо разрушают принципы справедливости. В то же время это признание еще раз выявило явление безнаказанности — основной фактор, обеспечивающий непрерывность серьезных нарушений прав человека [в Турции], особенно пыток и других видов жестокого обращения. Прежде всего, такие безрассудные заявления показывают, насколько велик ущерб ценностям прав человека в нашей стране», — говорится в заявлении TİHV.

Правозащитный фонд призвал провести эффективное и независимое расследование действий экс-главы MİT и его соратников, а также должным образом наказать всех виновных в правонарушениях. 

Роковое интервью

5 ноября новостной сайт T24 опубликовал интервью с Эймюром. Комментируя вопрос, применял ли он такие методы пыток, как избиение и электрошок, бывший глава турецкой разведки ответил утвердительно. Более того, он отметил, что не испытывает угрызений совести по этому поводу, ведь он и другие сотрудники разведки не сделали «ничего экстремального».

По словам Эймюра, среди людей, которых задерживали сотрудники MİT, было много лиц, не желавших давать показания.

«Если нет другого заставить [задержанного] заговорить, могут быть применены пытки, потому что есть много упрямых людей», — сказал экс-глава MİT.

На вопрос, практикуются ли по-прежнему в специальных учреждениях ужасающие методы пыток, Эймюр ответил, что в наши дни применяются и более суровые версии, некоторые из них даже приводят к смерти человека.

«Есть [сегодня] более серьезные [истязания]. Есть смертельные случаи. Был вот сотрудник MİT, который был допрошен и [затем] пропал без вести», — сказал он.

Эймюр подтвердил, что несколько случаев исчезновения людей в Турции были результатом «разведывательных операций». Однако бывший чиновник попытался оправдать своих коллег.

«Никто не будет воспринимать пытки как достойную вещь. Только садисты будут воспринимать это так. Но ты ввязываешься в очень большую борьбу. И ты должен победить в этой битве, иначе ты потеряешь контроль», — сказал он.

Эймюр также подтвердил, что жестокие истязания вынудили нескольких человек взять на себя ответственность за преступления, даже если они их не совершали.

«Да, у нас был хороший персонал для допросов», — добавил бывший руководитель турецкой разведки.

Кроме того, экс-чиновник рассказал, что в некоторых случаях сотрудники MİT сообщали задержанным, что их близкие были арестованы и им угрожают пытки.

«Мы заставляли наших коллег-женщин кричать, а затем говорили преступнику: "У нас твоя дочь". Человек, который кричит, это наша коллега. И тогда мы говорили [задержанному]: ”Тебе лучше заговорить, иначе у них будут проблемы". Мы устраивали такой спектакль», - сказал он.

Бывшего начальника MİT также спросили о внесудебных казнях 1990-х годов, в которых Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Турцию виновной. Во многих из этих случаев сотрудники службы безопасности стреляли в людей с близкого расстояния или применяли жестокие пытки. Эймюр сказал, что эти инциденты официально не регистрировались учреждением на бумаге.

В тот же день экс-чиновник выступил на телеканале Halk TV. Он заявил, что лично ни разу не использовал электрошокер, но регулярно применял фалаку — орудие для нанесения ударов по босым ступням.

«Если человек совершил тяжкое преступление, и если этому человеку необходимо признаться в этом, вы должны как-то убедить его. Если вы не можете сделать это с добротой, вы прибегаете к более жестоким средствам», — объяснил свои действия Эймюр.

Горькая правда

История Турции отмечена безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека, о чем свидетельствует систематическое нежелание государства привлекать к ответственности сотрудников сил безопасности.

В 1990-х годах, во время вооруженного конфликта между турецкими военными и «Рабочей партией Курдистана» (РПК), военные и правоохранители вынуждали сотни тысяч людей покинуть свои деревни, прибегали к насильственным исчезновениям и убийствам огромного числа гражданских лиц. Пострадали в основном курды в юго-восточных и восточных провинциях Турции.

Впрочем, подобная практика «возродилась» при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане после неудавшегося государственного переворота в июле 2016 года. Согласно докладу, подготовленному в начале 2021 года правозащитником и депутатом оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Сезгином Танрыкулу, за последние 18 лет более 27 тысяч человек подвергались пыткам, 86 из них скончались в результате истязаний.

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