Активисты обратились в суд после рассказов экс-главы разведки Турции о массовых пытках

Анкара, 7 ноября. Фонд прав человека Турции (TİHV) направил в суд жалобу на бывшего руководителя Национальной разведывательной организации (MİT) Мехмета Эймюра, который признался в применении пыток во время допросов.

Экс-чиновник в интервью новостному сайту T24 рассказал, что с 1970-х по 1990-е годы он и другие сотрудники разведки использовали различные методы истязаний в отношении задержанных.

Eski MİT yöneticisi Eymür: Başka türlü konuşma imkânı yoksa işkence olabilir, çünkü çok inatçı tipler var!https://t.co/ZFblJIlNkA — T24 (@t24comtr) November 4, 2021

В письменном заявлении TİHV говорится, что активисты обратились в суд с требованием начать расследование в отношении Эймюра и других лиц, ответственных за пытки. Правозащитный фонд охарактеризовал недавние замечания экс-главы MİT как открытое признание и свидетельство серьезных нарушений прав человека, которые имели место в республике.

Правозащитники подчеркнули, что запрет пыток является универсальным, высшим и главенствующим правовым принципом, в связи с чем ни при каких обстоятельствах истязания не должны применяться.

«Заявления Мехмета Эймюра открывают глубокие раны в общественном сознании и непоправимо разрушают принципы справедливости. В то же время это признание еще раз выявило явление безнаказанности — основной фактор, обеспечивающий непрерывность серьезных нарушений прав человека [в Турции], особенно пыток и других видов жестокого обращения. Прежде всего, такие безрассудные заявления показывают, насколько велик ущерб ценностям прав человека в нашей стране», — говорится в заявлении TİHV.

????İşkence mutlak olarak yasaktır!



????İşkencesiz bir dünya mümkündür!



????İtiraf niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Mehmet Eymür ve tüm sorumlular/failler hakkında derhal etkili ve bağımsız bir soruşturma başlatılmalıdır. #insanhaklari https://t.co/LJldkfb2vw — TİHV-HRFT (@insanhaklari) November 5, 2021

Правозащитный фонд призвал провести эффективное и независимое расследование действий экс-главы MİT и его соратников, а также должным образом наказать всех виновных в правонарушениях.

Роковое интервью

5 ноября новостной сайт T24 опубликовал интервью с Эймюром. Комментируя вопрос, применял ли он такие методы пыток, как избиение и электрошок, бывший глава турецкой разведки ответил утвердительно. Более того, он отметил, что не испытывает угрызений совести по этому поводу, ведь он и другие сотрудники разведки не сделали «ничего экстремального».

По словам Эймюра, среди людей, которых задерживали сотрудники MİT, было много лиц, не желавших давать показания.

«Если нет другого заставить [задержанного] заговорить, могут быть применены пытки, потому что есть много упрямых людей», — сказал экс-глава MİT.

На вопрос, практикуются ли по-прежнему в специальных учреждениях ужасающие методы пыток, Эймюр ответил, что в наши дни применяются и более суровые версии, некоторые из них даже приводят к смерти человека.

«Есть [сегодня] более серьезные [истязания]. Есть смертельные случаи. Был вот сотрудник MİT, который был допрошен и [затем] пропал без вести», — сказал он.

Эймюр подтвердил, что несколько случаев исчезновения людей в Турции были результатом «разведывательных операций». Однако бывший чиновник попытался оправдать своих коллег.

«Никто не будет воспринимать пытки как достойную вещь. Только садисты будут воспринимать это так. Но ты ввязываешься в очень большую борьбу. И ты должен победить в этой битве, иначе ты потеряешь контроль», — сказал он.

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, sistemli İşkence’nin varlığını ve İşkence yaptığını kabul etti, dahası savundu!

Yer yarılıp, gök delinmeliydi! Çıt çıkmıyor!

İnsanlık adına utanıyorum!

Başka utanan yok mu?#İşkenceBirİnsanlıkSuçudur pic.twitter.com/PgvQYJ8aSj — Nevzat ÇELİK (@nevzatNCcelik) November 6, 2021

Эймюр также подтвердил, что жестокие истязания вынудили нескольких человек взять на себя ответственность за преступления, даже если они их не совершали.

«Да, у нас был хороший персонал для допросов», — добавил бывший руководитель турецкой разведки.

Кроме того, экс-чиновник рассказал, что в некоторых случаях сотрудники MİT сообщали задержанным, что их близкие были арестованы и им угрожают пытки.

«Мы заставляли наших коллег-женщин кричать, а затем говорили преступнику: "У нас твоя дочь". Человек, который кричит, это наша коллега. И тогда мы говорили [задержанному]: ”Тебе лучше заговорить, иначе у них будут проблемы". Мы устраивали такой спектакль», - сказал он.

Бывшего начальника MİT также спросили о внесудебных казнях 1990-х годов, в которых Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Турцию виновной. Во многих из этих случаев сотрудники службы безопасности стреляли в людей с близкого расстояния или применяли жестокие пытки. Эймюр сказал, что эти инциденты официально не регистрировались учреждением на бумаге.

Eski MİT’çi Mehmet Eymür: Basında çok fazla MİT'çi varhttps://t.co/GvFGdx41gY pic.twitter.com/c2COLCMQTx — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 5, 2021

В тот же день экс-чиновник выступил на телеканале Halk TV. Он заявил, что лично ни разу не использовал электрошокер, но регулярно применял фалаку — орудие для нанесения ударов по босым ступням.

«Если человек совершил тяжкое преступление, и если этому человеку необходимо признаться в этом, вы должны как-то убедить его. Если вы не можете сделать это с добротой, вы прибегаете к более жестоким средствам», — объяснил свои действия Эймюр.

Eski MİT görevlisi Mehmet Eymür: “Elektrik kullanmadım hiçbir zaman. Falaka vardır, klasik. Falaka attım. Eğer bir insan ağır bir ceza alacak bir iş yaptıysa, bu insanın konuşması lazımsa, yaptığını biliyorsanız, bunu bir şekilde ikna etmeniz lazım.” pic.twitter.com/e8REkOMxQR — Haber (@Haber) November 5, 2021

Горькая правда

История Турции отмечена безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека, о чем свидетельствует систематическое нежелание государства привлекать к ответственности сотрудников сил безопасности.

В 1990-х годах, во время вооруженного конфликта между турецкими военными и «Рабочей партией Курдистана» (РПК), военные и правоохранители вынуждали сотни тысяч людей покинуть свои деревни, прибегали к насильственным исчезновениям и убийствам огромного числа гражданских лиц. Пострадали в основном курды в юго-восточных и восточных провинциях Турции.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2002-2020 Yılları AKP Hükümetleri İşkence ve Kötü Muamele Raporu’na göre 18 yılda 27 bin 493 kişi işkenceye maruz kaldı, 86 kişi işkenceden öldü pic.twitter.com/gv0BHw022k — DW Türkçe (@dw_turkce) January 21, 2021

Впрочем, подобная практика «возродилась» при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане после неудавшегося государственного переворота в июле 2016 года. Согласно докладу, подготовленному в начале 2021 года правозащитником и депутатом оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Сезгином Танрыкулу, за последние 18 лет более 27 тысяч человек подвергались пыткам, 86 из них скончались в результате истязаний.