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Военный эксперт Баранец сказал «спасибо» «ребятам из НАТО» за «отметины на радарах»
Политика
Военный эксперт Баранец сказал «спасибо» «ребятам из НАТО» за «отметины на радарах»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пчелы никогда не кружат над ульем, если им не нужно сбросить мед. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Командующий ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь генерал-майор Игорь Голуб заявил журналистам о «значительном учащении» полетов иностранной боевой и разведывательной авиации. По его словам, «только за прошлую неделю» зафиксировано 60 таких случаев. В связи с этим, продолжил Голуб, был усилен состав «дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей». Военный подчеркнул, что это адекватный ответ на текущие вызовы у белорусских границ.

«Я уже много десятилетий наблюдаю за ситуацией на границе Белоруссии и НАТО, — сказал Баранец. — И должен сказать, что за десять последних лет количество разведывательных полетов авиации Североатлантического альянса увеличилось в 810 раз! Самолеты взлетают с аэродромов прибалтийских стран, Польши, Румынии, Германии и Болгарии».

По словам военного обозревателя, то, как сильно участились полеты самолетов-разведчиков союзников Соединенных Штатов, говорит о том, что те «готовят крупную военную акцию».

Военный эксперт Баранец сказал «спасибо» «ребятам из НАТО» за «отметины на радарах»
ПолитРоссия /

«В конце концов, они летают у границ Республики Беларусь вовсе не для того, чтобы посмотреть на ее территорию или на реакцию местных ПВО, — заметил эксперт. — Их цель — собрать как можно больше информации, которая может пригодиться военным. Уверен, что они пытались определить место дислокации белорусской армии. Честно говоря, я бы больше ничего и не говорил бы, но вот это нагнетание, эта разведывательная интенсивность не позволяет сделать никакого другого вывода, кроме вывода о том, что НАТО затевает что-то очень серьезное и неладное. Никогда пчелы не кружат над уликом, если им не нужно сбросить мед!»

Собеседник ФАН выразил благодарность командованию Североатлантического альянса и, в частности, тех военных частей, что располагаются в Европе, поскольку «именно такие полеты позволяют держать в великолепной спортивной форме системы ПВО Белоруссии и нашей объединенной группировки войск».

«Спасибо ребятам из НАТО! Мы видим, как вы летаете, видим, какие отметины ваши самолеты оставляют на наших радарах, и знаем, как в них прицеливаться из наших С-300, С-400, а может быть, даже и из С-500! Вы облегчаете нам поражение целей, которые в случае реальной войны ринутся к границам России и Белоруссии! Мы видим врага в лицо!» — резюмировал Баранец.

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россия белоруссия нато баранец авиация
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