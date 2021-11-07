Захарова призвала США предпринять шаги для разрешения ситуации с дипмиссиями

Москва, 7 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что необходимо сделать для разрешения тупиковой ситуации с работой дипломатических представительств России и США.

По словам спикера ведомства, практические шаги для разрешения вопроса необходимо принять Вашингтону, чтобы двигаться к нормальным отношениям с Россией.

«Они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — высказалась дипломат в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее Захарова сообщила, что вопреки разногласиям, Россия и США ведут диалог по стратегической стабильности. По ее словам, консультации на эту тему состоялись 28 июля и 30 сентября.