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Захарова призвала США предпринять шаги для разрешения ситуации с дипмиссиями
Политика
Захарова призвала США предпринять шаги для разрешения ситуации с дипмиссиями
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 7 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что необходимо сделать для разрешения тупиковой ситуации с работой дипломатических представительств России и США.

По словам спикера ведомства, практические шаги для разрешения вопроса необходимо принять Вашингтону, чтобы двигаться к нормальным отношениям с Россией.

«Они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — высказалась дипломат в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее Захарова сообщила, что вопреки разногласиям, Россия и США ведут диалог по стратегической стабильности. По ее словам, консультации на эту тему состоялись 28 июля и 30 сентября.

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