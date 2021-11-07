Рэпер Антоха МС потерял права на треки из-за расторжения контракта с продюсером

Москва, 7 ноября. Хип-хоп музыкант Антоха МС прекратил сотрудничество с продюсером Эдуардом Шумейко. Рэпер признался, что лишился авторских прав из-за юридических тонкостей разорванного договора.

Антон Кузнецов, который прославился под псевдонимом Антоха МС, начинает сольную карьеру после нескольких лет работы с продюсером Шумейко. Артист признался, что его творчеством «пользовались» с помощью документов, которые тот бездумно подписал несколько лет назад.

Этой осенью рэпер задумался о расторжении контракта с менеджером. Ради этого артист даже взял кредит на 3 млн рублей. Об этом Антоха МС рассказал в Instagram.

«Старые песни мне никто не вернет, не договорились. Смотрю позитивно в будущее — договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском», — поделился музыкант.

Певица Любовь Успенская также оказалась в центре скандала после обвинений в воровстве музыки со стороны композитора Натальи Лапиной. Исполнительница опровергла слова автора песни «По полюшку».