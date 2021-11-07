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Скандал вокруг главы МИД и стрельба в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 1 по 7 ноября

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 18:17
Весь мир
Скандал вокруг главы МИД и стрельба в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 1 по 7 ноября
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 1 по 7 ноября 2021.

 

Скандал вокруг министра иностранных дел Наджлы Мангуш

Обсуждение министра иностранных дел временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлы Мангуш с США вопроса об экстрадиции Абу Аджилы Масуда вызвало резкую критику в политических кругах. Офицер проходит по делу об организации взрыва американского авиалайнера над шотландским Локерби.

В результате, 6 ноября, Президентский совет отстранил главу МИД от работы и запретил ей выезжать из страны. Консультативный орган обвинил ее в одностороннем принятии решений, касающихся внутренней политики.

 

 

В свою очередь премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба дал указание Наджле Мангуш продолжить работу в обход постановлений Президентского совета.

 

Происшествия

Службы безопасности аэропорта Мисураты предотвратили попытку незаконного вывоза более 250 тыс. евро в Турцию. Валюту изъяли у двух ливийцев, которые планировали улететь рейсом национальной авиакомпании Afriqiyah Airways.

Генпрокуратура Ливии арестовала нескольких сотрудников организаций нефтяной промышленности, которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями. Среди задержанных член совета директоров ННК Белькасим Шанкир и ряд работников компании Akakus Oil Operation.

 

 

Столкновения вооруженных группировок с применением тяжелой артиллерии возобновились в городе Аз-Завия. По информации источников, в районе боев перекрыты главные дороги и контрольно-пропускные пункты, а также ведется активная мобилизация боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о том, что Анкара отправила 150 новых боевиков из САР в Ливию через территорию Турции. Операция состоялась в рамках замены состава. Аналогичная группа вооруженных лиц вернулась из североафриканского государства на родину.

 

 

 

Политика

Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри в ходе 70-й его сессии выступил против конституционной основы для проведения президентских и парламентских выборов, принятой Палатой представителей. По его словам, процесс принятия законопроектов проходил неправомерно.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил в телефонном разговоре со специальным посланником генерального секретаря ООН в североафриканском государстве Яном Кубишем подготовку к международной конференции по Ливии, которая состоится 12 ноября в Париже. Дипломаты обменялись мнениями по текущей политической ситуации в стране, отметив важность придерживаться ранее принятых международных договоренностей.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии удалила с официальных платформ неутвержденные условия для кандидатов в президенты через час после их публикации, заявив, что обнародовала данную информацию по ошибке. По словам избиркома, окончательные правила станут известны после одобрения парламентом.

 

 

Главы МИД Ливии, Алжира и Туниса обсудили подготовку к международной парижской конференции, которая пройдет 12 ноября во Франции. Встреча министров состоялась в столице АНДР в кулуарах празднования 67-й годовщины революции в республике.

 

 

Премьер-министр временного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявил в ходе встречи с чиновниками и представителями знати Мисураты о своем намерении баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Кроме того, на время избирательной кампании он планирует назначить вместо себя на посту председателя ПНЕ своего заместителя Рамадана Абу Джанаха.

О выдвижении своей кандидатуры объявил также глава МИД бывшего Восточного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж. Соответствующий пост политик разместил на странице в Facebook.

Встречи Первого Национального форума в поддержку выборов (НФПВ) состоялись в Триполи. По итогам заседания его члены вынесли несколько рекомендаций, в том числе о необходимости проведения избирательного процесса в запланированные сроки и соблюдение «дорожной карты».

ВИК объявила дату начала регистрации кандидатов на президентских и парламентских выборах. Прием документов стартует в полдень воскресенья, 7 ноября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию в ходе международной конференции по Ливии, которая состоится в Париже 12 ноября. Ожидается, что участники саммита обсудят вопросы избирательного процесса в североафриканском государстве, а также вывод иностранных сил и наемников.

 

 

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры двух лидеров касались двусторонних отношений и событий на международной и региональной аренах.

Несколько десятков политических партий Ливии заключили кодекс чести, направленный против внешнего вмешательства во внутренние дела страны и поддержку выборов. Документ предусматривает также необходимость создания действующей на постоянной основе Конституции государства.

Президентский совет Ливии призвал Правительство национального единства не предпринимать никаких действий в отношении генерального консула североафриканского государства в Стамбуле Фатхи аш-Шарифа в связи с исключительным характером данного направления внешней политики. Консультативный орган также упомянул в своем заявлении Постановление Палаты представителей № 10 от 2021 года о лишении доверия ПНЕ.

 

 

 

Экономика

Помощник министра иностранных дел Южной Кореи Йо Сон Бэ встретился с рядом высокопоставленных чиновников Ливии и обсудил с ними развитие двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделялось вопросам реконструкции инфраструктуры в североафриканском государстве и возобновлению работы по электроэнергетическим проектам.

Техническая команда Минтруда подписала с Египтом протокол электронной связи. Запуск канала передачи данных проходит в рамках двусторонней программы возвращения рабочей силы из АРЕ в Ливию.

 

 

 

Общество

Более 160 нигерийских нелегальных мигрантов вернулись на родину из лагерей Ливии в рамках программы добровольной репатриации при содействии МОМ. Среди них 98 женщин, 24 ребенка и 12 младенцев.

Профсоюз преподавателей вузов пригрозил срывом образовательного процесса в текущем учебном году в случае невыполнения правительством своих обещаний по обеспечению заработных плат и компенсаций сотрудникам университетов.

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