Скандал вокруг главы МИД и стрельба в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 1 по 7 ноября

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 1 по 7 ноября 2021.

Обсуждение министра иностранных дел временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлы Мангуш с США вопроса об экстрадиции Абу Аджилы Масуда вызвало резкую критику в политических кругах. Офицер проходит по делу об организации взрыва американского авиалайнера над шотландским Локерби.

В результате, 6 ноября, Президентский совет отстранил главу МИД от работы и запретил ей выезжать из страны. Консультативный орган обвинил ее в одностороннем принятии решений, касающихся внутренней политики.

В свою очередь премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба дал указание Наджле Мангуш продолжить работу в обход постановлений Президентского совета.

Службы безопасности аэропорта Мисураты предотвратили попытку незаконного вывоза более 250 тыс. евро в Турцию. Валюту изъяли у двух ливийцев, которые планировали улететь рейсом национальной авиакомпании Afriqiyah Airways.

Генпрокуратура Ливии арестовала нескольких сотрудников организаций нефтяной промышленности, которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями. Среди задержанных член совета директоров ННК Белькасим Шанкир и ряд работников компании Akakus Oil Operation.

Столкновения вооруженных группировок с применением тяжелой артиллерии возобновились в городе Аз-Завия. По информации источников, в районе боев перекрыты главные дороги и контрольно-пропускные пункты, а также ведется активная мобилизация боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о том, что Анкара отправила 150 новых боевиков из САР в Ливию через территорию Турции. Операция состоялась в рамках замены состава. Аналогичная группа вооруженных лиц вернулась из североафриканского государства на родину.

Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри в ходе 70-й его сессии выступил против конституционной основы для проведения президентских и парламентских выборов, принятой Палатой представителей. По его словам, процесс принятия законопроектов проходил неправомерно.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил в телефонном разговоре со специальным посланником генерального секретаря ООН в североафриканском государстве Яном Кубишем подготовку к международной конференции по Ливии, которая состоится 12 ноября в Париже. Дипломаты обменялись мнениями по текущей политической ситуации в стране, отметив важность придерживаться ранее принятых международных договоренностей.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии удалила с официальных платформ неутвержденные условия для кандидатов в президенты через час после их публикации, заявив, что обнародовала данную информацию по ошибке. По словам избиркома, окончательные правила станут известны после одобрения парламентом.

BREAKING | The Elections Commission (#HNEC) deletes a post it published on its official page on the terms of the president's candidacy after receiving an article that does not exist in the law. #Libya pic.twitter.com/8c9Q1wNDEU