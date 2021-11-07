Скандал вокруг главы МИД и стрельба в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 1 по 7 ноября

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 1 по 7 ноября 2021.

Скандал вокруг министра иностранных дел Наджлы Мангуш

Обсуждение министра иностранных дел временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлы Мангуш с США вопроса об экстрадиции Абу Аджилы Масуда вызвало резкую критику в политических кругах. Офицер проходит по делу об организации взрыва американского авиалайнера над шотландским Локерби.

В результате, 6 ноября, Президентский совет отстранил главу МИД от работы и запретил ей выезжать из страны. Консультативный орган обвинил ее в одностороннем принятии решений, касающихся внутренней политики.

المجلس الرئاسي الليبي يعلن إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل ومنعها من السفر https://t.co/gW3JceEtti pic.twitter.com/Xb7kvHtmJj — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) November 6, 2021

В свою очередь премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба дал указание Наджле Мангуш продолжить работу в обход постановлений Президентского совета.

Происшествия

Службы безопасности аэропорта Мисураты предотвратили попытку незаконного вывоза более 250 тыс. евро в Турцию. Валюту изъяли у двух ливийцев, которые планировали улететь рейсом национальной авиакомпании Afriqiyah Airways.

Генпрокуратура Ливии арестовала нескольких сотрудников организаций нефтяной промышленности, которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями. Среди задержанных член совета директоров ННК Белькасим Шанкир и ряд работников компании Akakus Oil Operation.

النائب العام يأمر بحبس عميد بلدية البريقة بتهمة الاختلاس والتزوير. #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/R9ELWceyp9 — الساعة 24 (@alsaaa24) November 3, 2021

Столкновения вооруженных группировок с применением тяжелой артиллерии возобновились в городе Аз-Завия. По информации источников, в районе боев перекрыты главные дороги и контрольно-пропускные пункты, а также ведется активная мобилизация боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о том, что Анкара отправила 150 новых боевиков из САР в Ливию через территорию Турции. Операция состоялась в рамках замены состава. Аналогичная группа вооруженных лиц вернулась из североафриканского государства на родину.

في انتهاك جديد.. المرصد السوري يكشف عن إرسال تركيا لـ 150 مقاتلاً إلى #ليبيا. #المرصد https://t.co/dvOBm6Wnrw — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 3, 2021

Политика

Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри в ходе 70-й его сессии выступил против конституционной основы для проведения президентских и парламентских выборов, принятой Палатой представителей. По его словам, процесс принятия законопроектов проходил неправомерно.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил в телефонном разговоре со специальным посланником генерального секретаря ООН в североафриканском государстве Яном Кубишем подготовку к международной конференции по Ливии, которая состоится 12 ноября в Париже. Дипломаты обменялись мнениями по текущей политической ситуации в стране, отметив важность придерживаться ранее принятых международных договоренностей.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии удалила с официальных платформ неутвержденные условия для кандидатов в президенты через час после их публикации, заявив, что обнародовала данную информацию по ошибке. По словам избиркома, окончательные правила станут известны после одобрения парламентом.

BREAKING | The Elections Commission (#HNEC) deletes a post it published on its official page on the terms of the president's candidacy after receiving an article that does not exist in the law. #Libya pic.twitter.com/8c9Q1wNDEU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 2, 2021

Главы МИД Ливии, Алжира и Туниса обсудили подготовку к международной парижской конференции, которая пройдет 12 ноября во Франции. Встреча министров состоялась в столице АНДР в кулуарах празднования 67-й годовщины революции в республике.

????اجتماع تشاوري جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، الدكتورة نجلاء المنقوش، وكذا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد عثمان الجرندي، حيث تم اعتماد البيان المشترك التالي ???? pic.twitter.com/Hi1xLbcz2v — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) November 1, 2021

Премьер-министр временного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявил в ходе встречи с чиновниками и представителями знати Мисураты о своем намерении баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Кроме того, на время избирательной кампании он планирует назначить вместо себя на посту председателя ПНЕ своего заместителя Рамадана Абу Джанаха.

О выдвижении своей кандидатуры объявил также глава МИД бывшего Восточного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж. Соответствующий пост политик разместил на странице в Facebook.

Встречи Первого Национального форума в поддержку выборов (НФПВ) состоялись в Триполи. По итогам заседания его члены вынесли несколько рекомендаций, в том числе о необходимости проведения избирательного процесса в запланированные сроки и соблюдение «дорожной карты».

ВИК объявила дату начала регистрации кандидатов на президентских и парламентских выборах. Прием документов стартует в полдень воскресенья, 7 ноября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию в ходе международной конференции по Ливии, которая состоится в Париже 12 ноября. Ожидается, что участники саммита обсудят вопросы избирательного процесса в североафриканском государстве, а также вывод иностранных сил и наемников.

Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на конференции по Ливииhttps://t.co/ZquY2dvs5b — Парламентская газета (@pnpru) November 5, 2021

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры двух лидеров касались двусторонних отношений и событий на международной и региональной аренах.

Несколько десятков политических партий Ливии заключили кодекс чести, направленный против внешнего вмешательства во внутренние дела страны и поддержку выборов. Документ предусматривает также необходимость создания действующей на постоянной основе Конституции государства.

Президентский совет Ливии призвал Правительство национального единства не предпринимать никаких действий в отношении генерального консула североафриканского государства в Стамбуле Фатхи аш-Шарифа в связи с исключительным характером данного направления внешней политики. Консультативный орган также упомянул в своем заявлении Постановление Палаты представителей № 10 от 2021 года о лишении доверия ПНЕ.

المنفي يطالب دبيبة بعدم تغيير القنصل الليبي في اسطنبول#ليبيا #الشاهد



للتفاصيل: https://t.co/8D2Mm4jSLx — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) November 5, 2021

Экономика

Помощник министра иностранных дел Южной Кореи Йо Сон Бэ встретился с рядом высокопоставленных чиновников Ливии и обсудил с ними развитие двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделялось вопросам реконструкции инфраструктуры в североафриканском государстве и возобновлению работы по электроэнергетическим проектам.

Техническая команда Минтруда подписала с Египтом протокол электронной связи. Запуск канала передачи данных проходит в рамках двусторонней программы возвращения рабочей силы из АРЕ в Ливию.

استعدادا لعودة العمالة.. ليبيا ومصر توقعان بروتوكول الربط الإلكتروني https://t.co/1apxSeRSJZ — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) November 4, 2021

Общество

Более 160 нигерийских нелегальных мигрантов вернулись на родину из лагерей Ливии в рамках программы добровольной репатриации при содействии МОМ. Среди них 98 женщин, 24 ребенка и 12 младенцев.

Профсоюз преподавателей вузов пригрозил срывом образовательного процесса в текущем учебном году в случае невыполнения правительством своих обещаний по обеспечению заработных плат и компенсаций сотрудникам университетов.