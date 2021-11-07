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Минобороны: арсенал российской армии пополнят 2500 образцов нового вооружения
Армия
Минобороны: арсенал российской армии пополнят 2500 образцов нового вооружения
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 7 ноября. Подразделения Вооруженных сил РФ в 2021 году получат свыше 2500 образцов современного оружия и техники, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в рамках гособоронзаказа для танковых и мотострелковых подразделений производятся закупки бронемашин 72Б3М, Т-80БВМ, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

«Впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М и модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок"», — подчеркнули представители ведомства.

В подразделения ракетных войск поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», а также самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».

Ранее российскую систему «Хризантема» оценили китайские аналитики. По их мнению, данное вооружение представляет серьезную опасность для НАТО.

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