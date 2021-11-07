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Компания Ford может возобновить выпуск хетчбэка Focus Electric

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 17:44
Общество
Компания Ford может возобновить выпуск хетчбэка Focus Electric
Prt Scr youtube.com  /  Электричка

Дирборн, 7 ноября. Американский автомобильный бренд Ford рассматривает возможность возобновления выпуска электрического хетчбэка Focus Electric, снятого с производства в 2018 году. 

В настоящий момент у компании нет утвержденного плана, однако на фоне стремительного роста популярности электрокаров в мире производитель изучает различные идеи для новинок экологичного формата. При этом в 2011 году, когда модель только сошла с конвейера, заинтересованность автомобилем со стороны клиентов была минимальной.

Основой хетчбэка стала платформа обычного Focus третьего поколения с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Мощность электрической установки достигала 145 лошадиных сил, а емкость аккумуляторов — 33,5 кВт/ч. Таким образом, запас хода составлял около 225 километров.

Концерн Ford ранее электрифицировал пикап F-100, представленный на рынке еще в 1978 году. Обновленный грузовик, получивший название Eluminator, появится на выставке SEMA в сером цвете с новыми фарами и логотипом.

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электрокар хетчбэк Ford Focus Electric
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