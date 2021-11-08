Сексолог Денисов-Мельников считает безумием западную моду на смену пола среди детей

Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников считает безумием разрешать детям самостоятельно выбирать пол. Он объяснил свою позицию в комментарии ФАН.

Гендерное самоопределение не дает покоя общественности ряда стран. Так, в США совсем недавно был выдан первый паспорт с третьим гендером. Вместо женского или мужского пола в соответствующей графе стоит X. Все бы ничего, да только идея выбора пола и его изменения приходит на ум совсем юным гражданам, а взрослые не противостоят этому, а даже навязывают «новую» гендерную политику.

«Совершенно сумасшедшая идея о том, что дети могут менять свой пол, что сейчас обсуждается на Западе. Это безумие, на самом деле. Потому что у ребенка еще мозг не сформирован. Мозг формируется до 25 лет, поэтому они в 14 и даже 15 лет еще не способны к критическому мышлению, оценке рисков», — кратко объяснил сексолог суть проблемы.

Prt Scr youtube.com / телеканал Санкт-Петербург

По всей видимости, граждан не смущают заверения врачей и экспертов, ведь даже известнейшие во всем мире люди выбирают «свободное» воспитание ребенка. Многие помнят историю актрисы Анджелины Джоли и ее дочери Шайло, которая пила гормональные чуть ли не с рождения, чтобы стать мальчиком.

Также модель и актриса Эмили Ратаковски заявляла, что ее новорожденный ребенок сам объявит свой гендер в 18 лет, то есть до совершеннолетия ее ребенок будет воспитываться без определенного уклона на его биологический пол.

Все бы ничего, да вот только специалисты убеждены, что подобный подход в воспитании детей вредит самим отпрыскам. Ранее семейный, детский психолог Наталья Наумова объяснила, почему необходимо гендерное воспитание и чем опасно его отсутствие.