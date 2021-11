Министр туризма Мехико ушла в отставку из-за обвинения в контрабанде 25 тысяч долларов

Мехико, 7 ноября. Руководитель департамента туризма правительства Мехико Паола Феликс Диас подала в отставку после того, как ее обвинили в попытке незаконно провезти 25 тыс. долларов. Чиновница просит предоставить доказательства.

По данным СМИ, Диас задержали 5 ноября в Международном аэропорту «Ла-Аурора» в Гватемале. Во время осмотра у нее обнаружили 25 тыс. долларов, которые она хотела незаконно вывезти из страны.

Сама Диас опровергла свое задержание, однако подтвердила отставку.

Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.