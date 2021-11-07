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Премьер Шмыгаль: экономика Украины получит рекордный объем иностранных инвестиций
Экономика
Премьер Шмыгаль: экономика Украины получит рекордный объем иностранных инвестиций
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 7 ноября. Объем иностранных инвестиций в украинскую экономику по итогам текущего года достигнет рекордного показателя, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Facebook.

Львиная доля денежных средств поступила от повторного вложения прибыли и дополнительных инвестиций, уже работающих на Украине. Таким образом, добавил он, в настоящий момент важно продолжать работу в этом направлении, чтобы улучшить инвестиционный климат.

«За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо ПИИ составило 4,8 млрд долларов. Для сравнения: за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018-й — 4,5 млрд долларов», — подчеркнул Шмыгаль.

Несмотря на рекордный объем инвестиций, Украина столкнулась с критической нехваткой угля для тепловых электростанций. Сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ находится всего 530,7 тысячи тонн угля, что на 2 млн тонн ниже, чем было запланировано.

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украина экономика украины иностранные инвестиции Денис Шмыгаль
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