Премьер Шмыгаль: экономика Украины получит рекордный объем иностранных инвестиций

Киев, 7 ноября. Объем иностранных инвестиций в украинскую экономику по итогам текущего года достигнет рекордного показателя, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Facebook.

Львиная доля денежных средств поступила от повторного вложения прибыли и дополнительных инвестиций, уже работающих на Украине. Таким образом, добавил он, в настоящий момент важно продолжать работу в этом направлении, чтобы улучшить инвестиционный климат.

«За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо ПИИ составило 4,8 млрд долларов. Для сравнения: за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018-й — 4,5 млрд долларов», — подчеркнул Шмыгаль.

Несмотря на рекордный объем инвестиций, Украина столкнулась с критической нехваткой угля для тепловых электростанций. Сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ находится всего 530,7 тысячи тонн угля, что на 2 млн тонн ниже, чем было запланировано.