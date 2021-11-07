Военная колонна США из 270 машин покинула Сирию и направилась вглубь Ирака

Дамаск, 7 ноября. Командование США вывело колонну из 270 автомобилей в северный Ирак с военной базы Хараб аль-Джир, расположенной в северной части сирийской провинции Хасака. При этом использовался погранпереход Аль-Валид на сирийско-иракской границе.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщает, что в состав колонны вошли 150 фур и 120 грузовиков с накрытой брезентом военной техникой. К сопровождению привлекались курдские «Сирийские демократические силы» (СДС), конвой отправился в путь после полуночи и пересек границу рано утром.

Федеральное агентство новостей /

Через Аль-Валид также производится регулярный вывоз нефти, незаконная добыча которой организована Соединенными Штатами и курируется подконтрольными им СДС. Часть нелегальной прибыли от ее продажи направляется на поддержку курдских формирований, на чем и держится их существование.

Последний подобный случай зафиксирован в начале ноября вблизи города Эль-Камышлы, где при помощи дрона оказалась зафиксирована крупная колонна нефтевозов, направляющихся в Ирак. Точное число грузовиков установить сложно, однако в кадр попало свыше сотни машин.

Drone in Syria filmed a giant criminal convoy of the United States, stretching for kilometers

A Syrian UAV in Qamishli filmed a long column of oil tankers moving from northeast Syria to Iraq. Another convoy of 40 trucks with weapons for SDF militia was also spotted. @USinNigeria pic.twitter.com/YJok1qXbih — Harun Elbinawi (@HarunaNAbdullah) November 7, 2021

Ранее — 25 октября — 33 груженых сырой нефтью тягача также проследовали из провинции Дейр эз-Зор через Эль-Камышлы в Ирак. В тот же день из Хараб Аль-Джир в сторону границы двинулась колонна из 50 единиц техники, в основном военной.