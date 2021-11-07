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Дочь Павла Мамаева называет папой другого мужчину
Шоу-бизнес
Дочь Павла Мамаева называет папой другого мужчину
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ростов-на-Дону, 7 ноября. Скандально известный футболист клуба «Ростов» Павел Мамаев потерял связь со своей дочерью Алисой после развода с женой. Девочка считает своим папой совершенно другого человека.

Бывшая жена спортсмена, модель Алана Мамаева, раскрыла своим фолловерам подробности общения между отцом и дочерью. Оказалось, девочка всячески игнорирует звонки родителя. Она даже не реагирует на просьбы мамы поговорить с ним. Фрагмент разговора с ребенком блогер опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Дочь, перезвони папе», — попросила Мамаева

«Я не хочу», — отказалась девочка.

В доказательство испорченных отношений Мамаева опубликовала фото, на котором видно, что в телефоне девочки футболист записан как «Паша». При этом ниже у нее есть контакт «папа», так Алиса Мамаева записала бывшего супруга модели, кикбоксера Александра Липового, который является отцом ее старшего брата Алекса.

Дочь Павла Мамаева называет папой другого мужчину
Pr Scr instagram.com / @alana_mamaeva

На снимке детского телефона можно заметить, что Мамаев трижды пытался связаться с девочкой в последнее время, однако все его звонки остались неотвеченными. Блогер искренне не понимает, как ей поступить в сложившейся ситуации, и просит совета у фолловеров.

Проблемы в семье полузащитника «Ростова» появились после обнародования информации о его многочисленных изменах жене. Суд в Ростове-на-Дону официально расторг брак Мамаевых в апреле этого года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Павла Мамаева называет папой другого мужчину
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