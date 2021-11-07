Дочь Павла Мамаева называет папой другого мужчину

Ростов-на-Дону, 7 ноября. Скандально известный футболист клуба «Ростов» Павел Мамаев потерял связь со своей дочерью Алисой после развода с женой. Девочка считает своим папой совершенно другого человека.

Бывшая жена спортсмена, модель Алана Мамаева, раскрыла своим фолловерам подробности общения между отцом и дочерью. Оказалось, девочка всячески игнорирует звонки родителя. Она даже не реагирует на просьбы мамы поговорить с ним. Фрагмент разговора с ребенком блогер опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Дочь, перезвони папе», — попросила Мамаева «Я не хочу», — отказалась девочка.

В доказательство испорченных отношений Мамаева опубликовала фото, на котором видно, что в телефоне девочки футболист записан как «Паша». При этом ниже у нее есть контакт «папа», так Алиса Мамаева записала бывшего супруга модели, кикбоксера Александра Липового, который является отцом ее старшего брата Алекса.

Pr Scr instagram.com / @alana_mamaeva

На снимке детского телефона можно заметить, что Мамаев трижды пытался связаться с девочкой в последнее время, однако все его звонки остались неотвеченными. Блогер искренне не понимает, как ей поступить в сложившейся ситуации, и просит совета у фолловеров.

Проблемы в семье полузащитника «Ростова» появились после обнародования информации о его многочисленных изменах жене. Суд в Ростове-на-Дону официально расторг брак Мамаевых в апреле этого года.