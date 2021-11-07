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Баскетбольный ЦСКА впервые за 20 лет проиграл пять матчей подряд
Спорт
Баскетбольный ЦСКА впервые за 20 лет проиграл пять матчей подряд
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Казань, 7 ноября. Баскетбольный клуб ЦСКА проиграл казанскому УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в «Баскет-холле» и завершилась со счетом 64:69.

Это поражение стало для «армейцев» пятым подряд. Ранее москвичи проиграли три матча в Евролиге — французскому «Виллербану», «Монако» и турецкому «Фенербахче». Кроме того, подопечные Димитриса Итудиса уступили эстонскому «Калеву» в Лиге ВТБ.

ЦСКА впервые проиграл пять матчей подряд под руководством греческого специалиста. В последний раз такое происходило в сезоне-2000/01.

Ранее американский защитник Майк Джеймс, расторгнувший летом соглашение с ЦСКА, перешел в «Монако». Баскетболист рассчитывал закрепиться в клубе Национальной баскетбольной ассоциации, но предложений не поступило.

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цска баскетбол уникс итудис
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