Баскетбольный ЦСКА впервые за 20 лет проиграл пять матчей подряд

Казань, 7 ноября. Баскетбольный клуб ЦСКА проиграл казанскому УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в «Баскет-холле» и завершилась со счетом 64:69.

Это поражение стало для «армейцев» пятым подряд. Ранее москвичи проиграли три матча в Евролиге — французскому «Виллербану», «Монако» и турецкому «Фенербахче». Кроме того, подопечные Димитриса Итудиса уступили эстонскому «Калеву» в Лиге ВТБ.

ЦСКА впервые проиграл пять матчей подряд под руководством греческого специалиста. В последний раз такое происходило в сезоне-2000/01.

Ранее американский защитник Майк Джеймс, расторгнувший летом соглашение с ЦСКА, перешел в «Монако». Баскетболист рассчитывал закрепиться в клубе Национальной баскетбольной ассоциации, но предложений не поступило.