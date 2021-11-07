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Друзья Ким Кардашьян пожаловались на вызывающее поведение ее бойфренда Пита Дэвидсона
Шоу-бизнес
Друзья Ким Кардашьян пожаловались на вызывающее поведение ее бойфренда Пита Дэвидсона
Global Look Press  /  Ron Adar/Keystone Press Agency / ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 7 ноября. Модель Ким Кардашьян закрутила роман с американским комиком Питом Дэвидсоном. Звезда наслаждается вниманием молодого бойфренда, однако ее близкие встревожены поведением актера.

Кардашьян решилась на новые отношения после болезненного развода с рэпером Канье Уэстом и суда об опеке над детьми. Выбор модели пал на звезду шоу Saturday Night Live Дэвидсона, который встречался с главными голливудскими знаменитостями.

Друзья Кардашьян решили поделиться деталями отношений видной пары. Один из приятелей звезды признался, что Дэвидсон ведет себя вызывающе наедине с моделью, передает Daily Mail.

«Отпускает в ее адрес грязные шутки, хватает за талию, делает комплименты ее заднице и трогает ее волосы», — вспомнил инсайдер.

Несмотря на экспрессивное поведение бойфренда, Кардашьян, судя по всему, рада вниманию со стороны 27-летнего актера. Другой приятель звезды отметил, что Дэвидсон четко дает модели понять, насколько она ему нравится: рядом с ним никто не может приблизиться к знаменитости.

На фоне счастливых отношений Кардашьян Уэст потерпел неудачу в романе с моделью Ириной Шейк. Артист признался в подкасте, что надеется сохранить семью с бывшей женой, несмотря на развод.

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кардашьян роман дэвидсон
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