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Звезда «Дня выборов» Нонна Гришаева опубликовала фотографию в свадебном платье
Шоу-бизнес
Звезда «Дня выборов» Нонна Гришаева опубликовала фотографию в свадебном платье
На предпремьерном показе фильма «Спасите Колю!»  /  Виктория Ткач

Москва, 7 ноября. Известная российская актриса Нонна Гришаева взбудоражила поклонников фотографией в белом пышном платье. Подписчики предположили, что звезда готовится к венчанию или свадьбе.

Звезда комедии «День выборов» вот уже несколько лет замужем за российским актером Александром Нестеровым, от которого в 2006 году родила сына Илью. Однако это не мешает ее многочисленным подписчикам строить невероятные теории о личной жизни кумира.

Некоторое время назад Гришаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она кокетливо позирует в белом подвенечном платье, сделанном в винтажном стиле. Во избежание разночтений она сразу же добавила, что наряд связан с работой.

«А жизнь продолжается, и работа тоже. И я с корабля на бал. А, вернее, на свадьбу», — подписала актриса кадр.

Однако комментарий не уберег подписчиков от разыгравшейся фантазии. Многие предположили, что Гришаева в скором времени решится на свадьбу или венчание, и стали вопрошать, кто же ее избранник.

«Супер, невеста высший класс. А кто же женишок?»;

«Лучшая невеста, которую я видел!»;

«Сразу вас и не признала. Замуж что ли? Может, венчание?» — поинтересовались любопытные поклонники.

Ранее стало известно, что ухудшение состояния здоровья актрисы стало причиной отмены спектакля «Люся. Признание в любви». Пресс-атташе Театра имени Вахтангова Елена Кузьмина в эксклюзивном комментарии ФАН рассказала, что у Гришаевой подозревали COVID-19.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Дня выборов» Нонна Гришаева опубликовала фотографию в свадебном платье
актриса свадьба гришаева день выборов
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