Греф назвал искусственный интеллект и 6G важнейшими современными технологиями

Москва, 7 ноября. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о самых важных современных технологиях для развития России. В первую очередь он отметил искусственный интеллект.

Банкир заявил, что ИИ очень важная технология, которая помогает развиваться Сберу и зарабатывать дополнительную прибыль. Греф также выделил шестое поколение мобильной связи 6G. По его мнению, она позволит передавать любые объемы данных, а также отказаться от проводной связи, передает РИА Новости.

«Сбер также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего ФЛИП, который мы сейчас тестируем на закрытых площадках», — добавил глава Сбербанка.

Кроме того, банкир подчеркнул, что все технологии, которые требуются России для успешного зеленого энергоперехода, также становятся актуальными на сегодняшний день.

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году может существенно сократить доходы россиян. Об этом предупредил глава Сбербанка Герман Греф ранее.