Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику

Калифорния, 7 ноября. Герцогиня Меган Маркл начала предпринимать попытки реализовать политические амбиции в США. Интернет-пользователи жестко отреагировали на действия жены принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри начали самостоятельную жизнь после решения снять с себя обязанности старших членов королевской семьи. Так, герцогиня решила посвятить себя политической карьере и уже совершила несколько звонков республиканцам со скрытого номера ради безопасности.

Новость о переговорах с сенаторами возмутила американцев. Интернет-пользователи осудили герцогиню Сассекскую за попытки вмешаться в политические процессы в стране.

«Всем в США все равно на Меган Маркл, принцев Гарри или Чарльза. Здесь нет особенных. Она хотела вернуться в США, чтобы скрыться от глаз общественности, а теперь прыгает при любой возможности, чтобы быть в центре внимания», — передает Express слова пользователей Сети.

Американцы горячо поддержали острое высказывание. Некоторые также признались, что уже устали от новостей о Меган Маркл и принце Гарри.

Несмотря на критику, герцог Сассекский остался верен планам отказаться от обязанностей члена королевской семьи. Вскоре он окончательно лишится последней должности.