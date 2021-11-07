Власти ОАЭ разрешили жителям Абу-Даби заключать немусульманские гражданские браки

Абу-Даби, 7 ноября. Немусульманам в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет разрешено вступать в брак, разводиться и получать совместную опеку над детьми в соответствии с изменениями в гражданском кодексе. Об этом сообщает Emirates News Agency.

Abu Dhabi to allow non-Muslim civil marriage under family law shakeup https://t.co/YOi4YXqEEQ pic.twitter.com/z1r5tj4SY5 — Reuters (@Reuters) November 7, 2021

Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян издал указ, который регулирует личный статус немусульман в Абу-Даби.

«Решение является первым в своем роде. Оно соответствует передовой мировой практике и позволит усилить позиции эмирата и его конкурентоспособность в мире как одного из самых привлекательных направлений для привлечения талантов», — пояснила пресс-служба президента.

Что нового в брачном законодательстве ОАЭ

Указ шейха предусматривает создание нового института судебной системы в эмирате, который будет работать как на арабском, так и на английском языках.

الإمارات.. استحداث “الزواج المدني” ضمن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي https://t.co/9ub4tcJwnx — WC Times (@WCTArabic) November 7, 2021

Новый закон включает 20 статей, разделенных на несколько глав. Первая часть регулирует процедуры заключения семейных уз для иностранцев в суде и вводит понятие гражданского брака, основанного на воле как мужа, так и жены.

Вторая часть определяет правила развода для немусульман, права расторгающих свадебный контракт, а также оговаривает процесс принятия решений судьи при оценке компенсации финансовых потерь супруги на основе нескольких критериев. В их числе упоминаются возраст женщины, количество проведенных в браке лет, экономическое положение каждого из разводящихся и другие факторы.

Третья глава посвящена новой концепции опеки. Она предусматривает равные права отца и матери и является аналогом западного правила «совместного воспитания». Ее целью названо обеспечение психологического здоровья детей при расставании родителей.

Четвертый раздел оговаривает вопросы наследования, регистрации завещания для немусульман. Пятый блок нового семейного права оговаривает вопросы признания отцовства для иностранцев-немусульман.

Как было раньше

До появления нового указа законы о личном статусе основывались на нормах шариата. Исламские правила предписывались к применению во всех случаях независимо от национальности.

Они разрешали создать семью исключительно в случаях, если жених и невеста мусульмане, либо жених мусульманин, а невеста относится к представителям «Ахль аль-Китаб» (Народ Книги), в числе которых есть христиане.

Говоря другими словами, мужчине разрешалось брать в жены христианку, а вот женщине было запрещено выходить замуж за немусульманина.

В ОАЭ разрешено многоженство. Количество жен ограничивается четырьмя, и брак строится на условии равного обращения супруга с каждой из них.

Юридические требования

В прежние времена соответствующий закон Объединенных Арабских Эмиратов называл браком юридический договор между мужчиной и женщиной, направленный на защиту прав пары и рожденных ею детей.

По мусульманским правилам соглашение необходимо зарегистрировать в шариатском суде. Возраст жениха не должен быть вдвое больше невесты, в противном случае требуется одобрение судьи. Кроме того, обязателен добрачный осмотр для подтверждения отсутствия генетически унаследованного заболевания крови либо иной заразной болезни.

На заключении договора обязательно присутствие самой пары, отца невесты или доверенного лица, двух свидетелей-мусульман. Кроме того, чтобы выйти замуж, женщине необходимо согласие опекуна. Им может выступить родитель мужского пола. В случае его смерти интересы брачующейся может представлять ближайший родственник, например, старший брат.

Исламские браки заключаются судебными департаментами ОАЭ и шариатскими судами либо при помощи уполномоченных брачных офицеров (мазунов), которые есть в каждом эмирате.

Брак с иностранцем по шариатским правилам был возможен. Но в этих случаях к жениху предъявлялся целый ряд требований. Он не может быть апатридом или лицом без гражданства, обязан владеть подтверждающими законное резидентство ОАЭ документами, а кроме того, иметь справку о безупречном поведении, выданную в Эмиратах.