Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 17:18
17:17
Происшествия
Пожилого сторожа убили на стройбазе в Волгограде
17:16
Общество
Греф назвал искусственный интеллект и 6G важнейшими современными технологиями
17:15
Общество
Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику
17:08
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
17:06
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
17:05
Происшествия
Адвокат обвиняемого по делу о нападении в ТиНАО отрицает слова потерпевшего про нож
17:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии
17:04
Спорт
Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19
17:03
Армия
Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО
17:00
Видео
Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
Все новости

Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 7 ноября. Певица Анита Цой поделилась неожиданными подробностями учебы в одной школе с артисткой Кристиной Орбакайте. Звезда призналась, что не смогла подружиться с дочерью примадонны эстрады Аллы Пугачевой.

По словам Цой, обе девочки в школе усердно учились, но так и не смогли наладить общение. Певица призналась, что была плохо знакома с Орбакайте из-за страха перед ее знаменитой матерью.

«Кристину действительно очень берегли, не отпускали. Она всегда была вдалеке от нас. И страшно к ней было подойти, все-таки мама — Алла Борисовна. Поэтому мы не общались», — поделилась исполнительница в шоу «Откройте, Давид!».

Примадонна также подливала масла в огонь и создавала напряжение между ученицами. Цой призналась, что Пугачева часто ставила ее в пример собственной дочери, а это порождало соперничество.

«Алла Борисовна мне рассказывала, как она приходила в школу, чтобы пообщаться с педагогами и говорила Кристине: «Видишь, девчонка узкоглазенькая с гитарой бежит? А ты почему у меня такая?»» — вспомнила звезда.

Цой отметила, что запомнила Орбакайте как замкнутую и холодную девочку. Артистка предположила, что исполнительнице с детства было тяжело из-за постоянных сравнений и конкуренции.

Сын Орбакайте Никита Пресняков в последнее время находится в центре внимания из-за участия в шоу «Ледниковый период». Певица призналась, что переживает за наследника из-за риска травм.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
орбакайте звезды анита цой
Комментировать