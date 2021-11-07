Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе

Москва, 7 ноября. Певица Анита Цой поделилась неожиданными подробностями учебы в одной школе с артисткой Кристиной Орбакайте. Звезда призналась, что не смогла подружиться с дочерью примадонны эстрады Аллы Пугачевой.

По словам Цой, обе девочки в школе усердно учились, но так и не смогли наладить общение. Певица призналась, что была плохо знакома с Орбакайте из-за страха перед ее знаменитой матерью.

«Кристину действительно очень берегли, не отпускали. Она всегда была вдалеке от нас. И страшно к ней было подойти, все-таки мама — Алла Борисовна. Поэтому мы не общались», — поделилась исполнительница в шоу «Откройте, Давид!».

Примадонна также подливала масла в огонь и создавала напряжение между ученицами. Цой призналась, что Пугачева часто ставила ее в пример собственной дочери, а это порождало соперничество.

«Алла Борисовна мне рассказывала, как она приходила в школу, чтобы пообщаться с педагогами и говорила Кристине: «Видишь, девчонка узкоглазенькая с гитарой бежит? А ты почему у меня такая?»» — вспомнила звезда.

Цой отметила, что запомнила Орбакайте как замкнутую и холодную девочку. Артистка предположила, что исполнительнице с детства было тяжело из-за постоянных сравнений и конкуренции.

Сын Орбакайте Никита Пресняков в последнее время находится в центре внимания из-за участия в шоу «Ледниковый период». Певица призналась, что переживает за наследника из-за риска травм.