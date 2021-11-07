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Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
instagram.com  /  @adele

Лондон, 7 ноября. Известная британская исполнительница Адель спровоцировала слухи о скорой свадьбе со спортивным агентом Ричем Полом. Артистка появилась на публике с шикарным украшением на безымянном пальце левой руки.

В настоящее время исполнительница занята активной подготовкой своего нового шоу. Несколько дней назад папарацци заметили звезду в то время, когда она покидала свою студию звукозаписи в западной части Лондона. На фотографиях Адель предстала с необычным украшением на левой руке.

Позже ее увидели рядом с китайским рестораном Kai. В заведение она отправилась со своим новым бойфрендом. Эксклюзивные кадры опубликованы Daily Mail. Для свидания Адель выбрала полностью черный лук: широкие брюки, остроносые ботинки на шпильке и приталенное элегантное пальто. Образ она разбавила золотым украшением на руке и яркой красной сумочкой.

Впервые о романе британской певицы и спортивного агента заговорили летом. Адель неоднократно видели на баскетбольных матчах NBA. Долгое время звезда игнорировала все вопросы, однако в преддверии выхода своего нового альбома решилась на правду. В октябре звезда дала развернутое интервью журналу Vogue, где официально рассказала о своих чувствах к Полу.

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