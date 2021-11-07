Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19

Оттава, 7 ноября. Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, почему был вынужден прекратить работу с известной россиянкой Евгенией Медведевой. Всему виной стала пандемия коронавируса нового типа.

Наставник тренировал спортсменку из России с 2018 по 2020 год после ее решения уйти от тренера Этери Тутберидзе. Однако напряженная ситуация в мире из-за пандемии коронавируса не позволила им продолжить плодотворную работу. По словам специалиста, Медведева очень хотела и дальше тренироваться в Канаде, но это оказалось невозможным. Он подчеркнул, что узнал о решении своей подопечной покинуть большой спорт от нее лично.

«Евгения изо всех сил хотела тренироваться в Канаде. Но она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать», — рассказал Орсер в интервью изданию «Чемпионат».

Бывший тренер Медведевой считает, что даже после ухода 21-летняя фигуристка продолжает вносить вклад в спорт. По его мнению, из россиянки мог бы получиться хороший аналитик.

«Она продолжает все равно давать столько нашему виду спорта, даже сейчас, перейдя в профессионалы. Она отлично взаимодействует с фанатами, которые ее обожают, комментирует на ТВ, участвует в шоу… Она блистательна. Евгения может работать и аналитиком фигурного катания», — поделился мнением тренер.

Последнее время российские поклонники таланта Медведевой могут наблюдать за ней в популярном телешоу «Ледниковый период», где фигуристка выступает в паре с блогером Даней Милохиным. Ранее член жюри проекта и тренер Татьяна Тарасова поблагодарила участников за подаренный ей «кайф».