Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО

Москва, 7 ноября. Создание оборонного альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией внесло раздор в ряды НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, раздор был и концептуального, и технологического плана. В Альянсе никто не понял, что это за ядерные подлодки, которые США передадут Австралии для защиты континента, отметила Захарова.

«Это что? Единомышление, солидарность? Ведь одним этим действием они внесли колоссальный раздор внутрь своей же натовской семьи», — подчеркнула она.

Ранее Мария Захарова обратила внимание на инцидент в Донбассе, где беспилотник ВСУ совершил атаку в 20 метрах от наблюдателей ОБСЕ. Она указала на очередное нарушение Минских соглашений со стороны Киева.