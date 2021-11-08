«Сочувствую украинцам»: блогер Манукян высказался об украинском ЛГБТ-кино

После новости о том, что на Украине впервые снимут фильм об ЛГБТ на государственные деньги, можно ожидать и гей-парадов в Киеве. Таким мнением в беседе с ФАН поделился известный российский блогер и журналист Вадим Манукян.
Как стало известно, Государственное агентство Украины по вопросам кино впервые выделило финансирование на полнометражный игровой фильм «Мой юный принц», рассказывающий об однополых отношениях. В центре сюжета — история 17-летнего юноши Поля, живущего в роскоши и проявляющего нездоровую привязанность к матери. После знакомства с молодым человеком по имени Антуан у героя просыпаются романтические чувства к мужчине, заканчивающиеся, однако, трагедией.
«Вступив на западные рельсы, Украина автоматически подписалась на всю эту ЛГБТ-тематику. На Западе эта история всячески педалируется, поэтому и гей-парады в Киеве будут проводиться, и кино про все это будут снимать, — поделился своим мнением Вадим Манукян. — И плевать Зеленскому на то, что украинский народ ломают через колено и что привычные для людей устои пытаются заменить суррогатом. Так что я, конечно, сочувствую украинцам в связи с тем, что к власти у них пришли откровенные извращенцы, причем во всех смыслах этого слова».
Общий бюджет кинопроекта составит 25 миллионов гривен (больше 69 миллионов рублей), съемки планируется провести на территории Украины весной следующего года. Зрителям картина будет представлена не раньше июля, о точной дате премьеры пока неизвестно.
Ранее блогер Вадим Манукян подверг критике политику киевских властей в отношении русскоязычных музыкантов. В комментарии для издания он отметил, что сегодняшнее Правительство Украины идет по пути беспрецедентного давления на русский язык.