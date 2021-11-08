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«Сочувствую украинцам»: блогер Манукян высказался об украинском ЛГБТ-кино
Общество
«Сочувствую украинцам»: блогер Манукян высказался об украинском ЛГБТ-кино
Федеральное агентство новостей  / 

После новости о том, что на Украине впервые снимут фильм об ЛГБТ на государственные деньги, можно ожидать и гей-парадов в Киеве. Таким мнением в беседе с ФАН поделился известный российский блогер и журналист Вадим Манукян.

Как стало известно, Государственное агентство Украины по вопросам кино впервые выделило финансирование на полнометражный игровой фильм «Мой юный принц», рассказывающий об однополых отношениях. В центре сюжета — история 17-летнего юноши Поля, живущего в роскоши и проявляющего нездоровую привязанность к матери. После знакомства с молодым человеком по имени Антуан у героя просыпаются романтические чувства к мужчине, заканчивающиеся, однако, трагедией.

«Вступив на западные рельсы, Украина автоматически подписалась на всю эту ЛГБТ-тематику. На Западе эта история всячески педалируется, поэтому и гей-парады в Киеве будут проводиться, и кино про все это будут снимать, — поделился своим мнением Вадим Манукян. — И плевать Зеленскому на то, что украинский народ ломают через колено и что привычные для людей устои пытаются заменить суррогатом. Так что я, конечно, сочувствую украинцам в связи с тем, что к власти у них пришли откровенные извращенцы, причем во всех смыслах этого слова».

«Сочувствую украинцам»: блогер Манукян высказался об украинском ЛГБТ-кино
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Общий бюджет кинопроекта составит 25 миллионов гривен (больше 69 миллионов рублей), съемки планируется провести на территории Украины весной следующего года. Зрителям картина будет представлена не раньше июля, о точной дате премьеры пока неизвестно.

Ранее блогер Вадим Манукян подверг критике политику киевских властей в отношении русскоязычных музыкантов. В комментарии для издания он отметил, что сегодняшнее Правительство Украины идет по пути беспрецедентного давления на русский язык.

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