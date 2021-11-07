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Билл Гейтс: не все нефтяные компании переживут энергопереход
Экономика
Билл Гейтс: не все нефтяные компании переживут энергопереход
wikipedia.org

Москва, 7 ноября. Переход на «чистые» источники энергии смогут пережить далеко не все нефтяные компании, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Он прогнозирует, что через 30 лет стоимость энергетических компаний, которые не переориентируют свой бизнес на «зеленые» источники, значительно снизится. Поэтому Гейтс не рекомендует делать долгосрочные инвестиции в такие проекты и фирмы. По его словам, большой потенциал будут иметь такие сферы, как «голубой» водород. В связи с этим миллиардер указал на высокий потенциал США для транспортировки этого вида топлива.

Тем не менее, природный газ продолжит играть центральную роль в мировой энергетике на время переходного периода, ранее заявила и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель. Ее слова прозвучали после саммита G20, участники которого договорились ограничить финансирование строительства угольных электростанций.

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нефть гейтс зеленая энергетика энергопереход
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