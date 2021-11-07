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Россияне стали чаще покупать бумажные книги в магазинах
Общество
Россияне стали чаще покупать бумажные книги в магазинах
pixabay.com  /  memyselfaneye

Москва, 7 ноября. Россияне увеличили в годовом выражении траты на офлайн-покупку книжной продукции, а онлайн-магазины начали уступать свои позиции.

Так, в 2021 году доля покупок в книжных магазинах выросла до 76%. Соответствующее исследование провели аналитики банка «Русский стандарт», сообщает РИА Новости.

«В текущем году доля покупок в книжных магазинах выросла до 76% за счет снижения оплат изданий онлайн — 24%. Для сравнения, за три квартала предыдущего года доля покупок литературы офлайн составляла 67%, а на онлайн приходилось 33%», — говорится в исследовании.

При онлайн-покупке средний чек составляет 1148 рублей, а в офлайн-магазинах средняя сумма одной покупки составляет 749 рублей. При этом, как и годом ранее, женщины приобретают книги чаще, но на более низкие средние чеки, добавили эксперты.

Как стало известно ранее, чаще всех электронные книги покупают москвичи и петербуржцы. Следом в этом списке расположились жители Казани, Новосибирска и Владивостока.

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