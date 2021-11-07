Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на нефть из-за разногласий ОПЕК+ и США

Вашингтон, 7 ноября. Цены на нефть в ближайшие недели продолжат расти из-за открытых разногласий между странами — участниками ОПЕК+ и США, говорится в аналитической заметке банка Goldman Sachs.

Рынок по-прежнему испытывает дефицит предложения, и даже если Соединенные Штаты примут решение вскрыть собственные стратегические резервы черного золота, надолго их не хватит, уверены эксперты. Данная мера носит временный характер и может «аукнуться» неприятными последствиями уже в следующем году.

Аналитики крупнейшего в мире финансового конгломерата Citigroup, в свою очередь, отмечают активный спрос на нефть, несмотря на заявления альянса о якобы медленном росте интереса потребителей к сырью. Глава отдела исследований по рынку сырьевых товаров в компании Эд Морс также проследил динамику добычи.

«Следующий год станет большим сюрпризом с точки зрения добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в том числе в США», — подчеркнул специалист.

Организация стран — экспортеров нефти ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией ранее отказались следовать призывам президента США Джо Байдена о наращивании добычи нефти. В картеле отметили, что управление нефтяным рынком осуществляется после тщательного анализа и при согласовании всех объемов.