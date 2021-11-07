Политолог Головачев заявил, что Украина переоценивает свою значимость для мира и Европы

Киев, 7 ноября. Украина очень сильно переоценивает свою значимость для мира в целом и Европы в частности, считает политолог Андрей Головачев.

Как отметил киевский эксперт, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, она перестанет интересовать Евросоюз.

«Европа нами занималась лишь когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через один-полтора года, и тогда мы получим холодный душ», — пояснил Головачев.

Свои интересы преследуют в отношениях с Украиной и Соединенные Штаты Америки, уверен он. По мнению эксперта, Киев нужен Вашингтону в качестве фактора «сдерживания России». Фактически же Белый дом признал многополярный мир с центрами в США, России и Китае, заключил политолог.

Ранее блогер Голос Мордора рассказал о неутешительных итогах Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. ЕС, на который так надеялись украинцы, совершенно ничем не помогает стране.