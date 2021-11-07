Анамнез недели. Интеграция России и Белоруссии, отдаление Украины и переименование Facebook

Куда власти Незалежной тащат страну, перерезая все возможные связи с Россией? Ждут ли Украину в Европе и каковы шансы страны туда попасть? Чем дальше Украина, тем ближе Белоруссия. Уже подписан интеграционный декрет союзных государств. Какие преимущества получат братские народы? Какую новую метавселенную придумал Марк Цукерберг? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этой программе депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Малков обсудит насущные вопросы вместе с председателем Ассоциации молодых педагогов России в Санкт-Петербурге Константином Тхостовым.

Президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства. Объединяются валютные системы, принципы налогообложения, макроэкономическая политика и многое другое.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что ни президент, ни Верховная рада не хотят возвращать Украину обратно к «русскому миру».

Марк Цукерберг, глава компании Facebook, владелец Instagram и WhatsApp заявил о смене названия Facebook на Meta. Как люди будут «жить» в новой метавселенной, узнаем в новом выпуске программы «Анамнез недели».